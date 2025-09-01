Campionato Italiano FJ 2025: trionfo di Baciga e Cassini nel Golfo di Follonica

Tre giorni di regate spettacolari, tra vento forte e prove combattute, con un podio tricolore e la partecipazione di equipaggi internazionali.

Follonica: Si è conclusa oggi nelle acque del Golfo di Follonica l’edizione 2025 del Campionato Italiano FJ, una delle classi più storiche della vela italiana. Il FJ (Flying Junior), nato negli anni ’60 e ’70 e capace di formare generazioni di velisti, continua ancora oggi a rappresentare una visione romantica e appassionante della vela classica, pur con un piano velico e attrezzature rinnovate e moderne.

Le regate, organizzate dalla Lega Navale Italiana di Follonica con la collaborazione del Club Nautico Follonica, hanno offerto tre intense giornate di competizione con condizioni meteo molto variabili:

Primo giorno: tre prove con vento da Nord-Ovest inizialmente sui 10 nodi, cresciuto fino a 20-22 nodi nella terza regata, che ha messo a dura prova l’intera flotta.

Secondo giorno: il forte vento da Nord-Ovest con raffiche fino a 24 nodi ha costretto il Comitato di Regata a lasciare a terra gli equipaggi, decretando una giornata di stop forzato.

Terzo giorno: il Golfo ha regalato finalmente condizioni ideali, con vento da 210° sugli 8-10 nodi, permettendo lo svolgimento di altre tre prove molto combattute.

Al termine della serie, la classifica assoluta ha incoronato Campioni Italiani 2025 l’equipaggio formato da Stefano Baciga e Marcello Cassini dello Yacht Club Verona, protagonisti di una regata regolare e sempre al vertice.

Il podio tricolore è stato completato da Quondamatteo – Farina (CN Porto San Giorgio), secondi, e da Rosa e Ida Barberi (CV Forte dei Marmi), prime tra gli Juniores e terze assolute.

Grande partecipazione anche di equipaggi stranieri, con atleti provenienti da Stati Uniti e Messico: l’equipaggio Gentry – Mergenthaler (MEX) si è imposto tra i migliori stranieri, seguito dai connazionali Holden – Holden (MEX) e dagli americani Abert – Klotz (USA).

Oltre alle regate, il Campionato è stato arricchito da momenti di convivialità: la cena ufficiale degli equipaggi, animata da musica e intrattenimento, e la calorosa accoglienza delle strutture follonichesi hanno contribuito a rendere speciale questa edizione.

La Lega Navale Italiana di Follonica ringrazia tutti gli atleti, i tecnici, i giudici di regata, i volontari e gli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione, confermando ancora una volta Follonica come punto di riferimento della vela nazionale e internazionale.