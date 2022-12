Campionato Giovanissimi regionali, prova d'orgoglio per l'Under 15 del Grosseto

Grosseto: Bella prova di orgoglio dell'under 15 del Grosseto. I ragazzi di mister De Luca partono un po' contratti e al 13' vanno sotto con un gol di Ulivi, dopo una mischia in area grossetana. I giovani biancorossi si riversano subito in avanti, ma il Montaione con una rapida ripartenza manda in rete il centravanti D'Angelo. Dopo appena 16' il punteggio è di 2 a 0, per i padroni di casa. Il Grosseto non si perde d'animo e al 30' con Falciani accorcia le distanze su punizione, ma dopo 2' al 32' è ancora D'Angelo in sospetta posizione di fuori gioco a siglare il goal del 3 a 1. Nel secondo tempo la partita cambia. I maremmani, mettono in crisi gli avversari e dopo vari attacchi al 12' Margiacchi, al termine di un batti e ribatti in are, riesce con un bel sinistro a superare il portiere Babani. La rete carica ancora di più i grifoncini che trovano il pareggio al 28' su punizione dalla tre quarti dell'area avversaria, dove si avventa Chelini. ma l'ultimo tocco è di Kumanaku, autorete e pareggio meritato. In fase di recupero da segnalare il gran colpo di testa di Mussio, che sfiora l'incrocio dei pali, poi il fischio finale.



Virtus Montaione Gambassi – U.s. Grosseto 1912 3-3

Marcatori :13' Ulivi (V.m.g), 16' D'angelo (V.m.g) 30' Falciani (Gr), 32' D'Angelo (V.m.g) 12' (St) Margiacchi (Gr) 28' (St )Autorete Kumanaku (V.m.g)

Virtus Montaione Gambassi: Babani, Fontanelli, Favilli, Latini, Morì G., Hodza, Ulivi, Marzuoli, D'angelo, Mori L, Zafferani, Kumanaku, Mengoni, Senesi, Ibrhaim, Iozzi, Salvadori. All.Mengoni

U.s.Grosseto 1912: Cazacu, Niccolini, Porfiri, Limosani, Mussio, Cenicola, Chelini, Falciani, Gigli, Margiacchi, Rossi, Foglia, Loreti, Frediani, Agresti, Roggiapane. All.De Luca

Angoli :9 a 4 per la Virtus Montaione Gambassi

Arbitro: Cantini di Siena.