Campionati Uisp, terminata la prima fase

Traguardo tagliato per la prima fase del Campionato UISP 2024-202%. Siamo al momento del primo bilancio per i nostri team Under 18, 16 e 14.

Grosseto: Nel complesso sono stati raggiunti risultati di ottimo livello: per le nostre ragazze dell’Under 18 ricordiamo il secondo posto alle spalle della Virtus Maremma, quest'ultima squadra mista e proprio per questo non regolamentata dal comitato nazionale UISP ma solo dal comitato provinciale e per questo il nostro Team avrà accesso alla fase regionale; per le ragazze dell’Under 16, annoveriamo le prime due posizioni ad appannaggio dei nostri team Nera e Rossa e che parteciperanno alle finali regionali;

Infine, importante primo posto nell’Under 14 dove troviamo la nostra squadra Nera e anche in questo caso passata di diritto alle finali regionali.

Non possiamo però non fare i complimenti anche alle nostre under 14 Rossa e Under 16 Bianca, quest’ultima sotto età (u14) che, seppur si approcciassero da poco a questo sport, hanno dimostrato notevoli miglioramenti.

Le nostre squadre sono per noi un vanto infatti siamo l’unica Società della Provincia di Grosseto e addirittura forse in tutta la Regione ad andare alle fasi regionali con 4 squadre in tre categorie differenti!

Tutto questo è il risultato del lavoro diretto dallo Staff Tecnico composto dal responsabile Leonello Corridori perfettamente supportato dalle collaboratrici Jolye Tocci e Giulia Corridori.

Da sottolineare anche l’importante apporto dato dal tecnico Federale Federica Brizzi che ha effettuato un corso di perfezionamento tecnico per 3 atlete provenienti appunto dal settore UISP ed infine ma non per importanza, anche dei due Dirigenti Luca Colombini e Andrea Delli Castelli sempre presenti e attenti per ogni bisogno.

Vincere è sempre importante e raramente è legato al caso: si può essere fortunati una volta, magari due, ma le vittorie sono sempre il frutto di un duro lavoro, determinazione e pazienza, sia da parte dello Staff Tecnico che delle atlete.

Ingrediente fondamentale per la conquista del risultato è la “passione” e la voglia di condividere ogni vittoria con la propria squadra. Tutto questo è presente nella nostra Società e anche nei nostri gruppi UISP. Per questo motivo è doveroso ringraziare in modo speciale e affettuoso, tutto lo STAFF tecnico, le atlete e sopratutto le famiglie che costantemente seguono le loro bimbe e ragazze, non facendo mancare mai il loro tifo.

“Un ringraziamento grande va alla Società Pallavolo Grosseto che non ha mai fatto differenza tra gruppi Uisp e Fipav, facendo allenare tutte le squadre al Palazzetto e dando loro un servizio di prim’ordine! Avere la possibilità di allenarsi nel parquet e sentirsi comunque parte integrante di una grande e strutturata Società e, sempre sotto lo sguardo vigile anche dei tecnici federali e del nostro Direttore Sportivo Rossano Rossi, gratifica il mio lavoro e quello dei miei aiutanti!”

Queste le parole del Responsabile del settore UISP, il Mister Leonello Corridori!

GRAZIE A TUTTI