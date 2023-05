Campionati Mondiali di beach tennis: grandissimo risultato per Niccoló Gasparri

Grosseto: Campionati Mondiali di beach tennis Cesenatico: grandissimo risultato per Niccoló Gasparri che per il secondo anno consecutivo raggiunge la finale e il secondo posto nel doppio misto Pro in coppia con Greta Giusti.





Una super settimana anche per Alice Pepi, che vince il titolo mondiale di doppio misto Under 16 in coppia con Manuel Fois e raggiunge il secondo posto nel doppio femminile under 16 ed il terzo posto nel doppio femminile under 18, entrambi in coppia con la brasiliana Isabela Massaioli De Sousa. Un altro bellissimo secondo posto, stavolta nel doppio maschile under 12, per Davide Civilini e Riccardo Lattanzi, davvero ad un passo dal titolo.

Dopo le inondazioni che hanno colpito in modo drammatico l’Emilia Romagna, sono ripartiti gli ITF Beach Tennis World Championships 2023. Giovedì scorso gli oltre 700 atleti partecipanti sono tornati sui campi dell’Arena Beach di Cesenatico, osservando un minuto di silenzio prima delle gare per le vittime e le famiglie colpite dall’alluvione. Dalle 9 del mattino a serata inoltrata, il programma di gare è stato ricchissimo e spettacolare, con oltre 140 incontri disputati tra i Mondiali ITF e i tornei ‘laterali’ Under e Senior FITP. Per la rassegna iridata, sono scesi in campo tutti i migliori giocatori e giocatrici del mondo, per disputare gli incontri di primo e secondo turno.