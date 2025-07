Campionati Italiani Juniores e Promesse: da venerdì 4 a domenica 6 luglio il meglio dell'atletica giovanile azzurra allo Stadio Carlo Zecchini

Parata di azzurri allo Zecchini, dove nel weekend va in scena per la 10ma volta a Grosseto la massima rassegna giovanile di atletica leggera

Grosseto: Lo Stadio Carlo Zecchini e il Campo Palazzoli tornano protagonisti dell'Atletica Leggera, e lo fanno da venerdì 4 a domenica 6 luglio, quando Grosseto ospiterà per la decima volta i Campionati Italiani Juniores e Promesse, la massima rassegna giovanile all'aperto dedicata agli Under 20 e Under 23.

Saranno circa 1.700, 1.698 per la precisione, gli atleti che a partire dalle ore 15:00 di venerdì, quando le batterie dei 100m apriranno il programma, alle ore 13:35 di domenica, orario nella quale le staffette 4x400m chiuderanno la rassegna, scenderanno in pista per giocarsi non solo le medaglie tricolori, ma anche l'accesso alle manifestazioni internazionali delle prossime settimane: i Campionati Europei Under 23, in programma tra il 17 e il 20 luglio nella città norvegese di Bergen, e gli Europei Under 20, che vedranno impegnati gli atleti in Finlandia, a Tampere, dal 7 al 10 agosto.

DA MATTEO SIOLI A ELISA VALENSIN, ERIKA SARACENI E ALEXANDRINA MIHAI– IL MEGLIO DELLA GIOVENTU' AZZURRA IN GARA A GROSSETO

Matteo Sioli ed Erika Saraceni, reduci dal successo con la nazionale maggiore al Campionato Europeo a Squadre di Madrid, sono i nomi più attesi del weekend grossetano. Sioli, classe 2005, scioglierà le riserve sulla presenza allo Zecchini, dove è iscritto con un primato personale di 2.29m, solo poche ore prima del via: è il bronzo europeo in carica di Apeldoorn e argento ai Mondiali U20 nel salto in alto e lo scorso weekend è stato tra i protagonisti del successo azzurro in Spagna con il suo secondo posto a quota 2.27m. Un'altra delle sorprese di Madrid che sarà a Grosseto è Erika Saraceni: 19 anni compiuti lo scorso maggio e prima Under 20 italiana della storia capace di superare il muro dei 14 metri nel salto triplo, agli Europei a Squadre ha conquistato uno strepitoso terzo posto con 14.08m, nuovo primato italiano di categoria.

Salti - Restando sulle pedane, nell'asta maschile U23 il favorito è Simone Bertelli, campione europeo U20 del 2023 e capace la scorsa stagione di arrivare a quota 5.63, 11mo italiano di sempre. Nel Triplo Juniores uomini c'è l'argento europeo U18 Francesco Crotti, mentre al femminile, tra le Promesse, torna a Grosseto Greta Donato, figlia del campione azzurro Fabrizio, che su questa pedana vinse a sorpresa il titolo nel 2023. Sempre nel comparto salti, atteso al via il Campione italiano Assoluto Indoor Francesco Inzoli nel lungo, la primatista italiana U20 Aurora Vicini nel salto in alto, e l'emergente Great Nnachi nell'Asta.

Lanci - Nei lanci il nome più atteso è quello di Rachele Mori, già Campionessa Mondiale Under 20 nel Martello, nel Peso c'è Anna Musci, 21 anni e già due titoli italiani assoluti. Nel Giavellotto, tra gli Juniores, iscritto Pietro Villa: primatista nazionale di categoria e unico nella storia dell'atletica italiana capace di superare i 70m da Under 20.

Marcia - Una delle discipline più attese a Grosseto sarà la Marcia con un 10.000m femminile Promesse che promette scintille: c'è Alexandrina Mihai, lo scorso marzo capace di chiudere i 20km in 1h28'57", titolo italiano assoluto, primato italiano U23 e minimo per i Campionati Mondiali di Tokyo. Con lei anche la primatista italiana sui su questa distanza Giulia Gabriele e l'azzurra Giada Traina. Tra gli Juniores sfida tra gli azzurri Giuseppe Disabato, bronzo mondiale di categoria lo scorso anno, Alessio Coppola e Omar Moretti, al femminile c'è la pluriprimatista italiana Serena Di Fabio.

Velocità e ostacoli - Il nome da cerchiare in rosso è quello di Elisa Valensin: enfant prodige dell'atletica azzurra, detiene i primati nazionali Under20 dei 200m, distanza nella quale sarà in gara a Grosseto, e 400m, sia a livello outdoor che indoor. L'atleta classe 2007 delle Fiamme Oro Padova si presenta in Toscana con il 23.11 corso a Ginevra a fine giugno, nel mirino potrebbe esserci il suo record nazionale di 23.09. Sul mezzo giro di pista, ma al maschile, atteso al via Diego Nappi, già capace di correre la distanza sotto i 21 secondi (20.79). Ma nella giornata inaugurale i riflettori saranno puntati sulle finali dei 100m: tra le Promesse maschili ci si attende una gara emozionante, iscritti addirittura 16 atleti con primati stagionali tra i 10.36 e i 10.56, tra di loro il campione italiano assoluto dei 60m Yassin Bandaogo, l'azzurro degli ultimi europei al coperto Stephen Awuah Baffour, e anche il grossetano, in forza alla Libertas Livorno, Romeo Monaci. Nella categoria Promesse, iscritta sia nei 100m che nei 200m, c'è Gaya Bertello, protagonista in nazionale maggiore con la 4x100m mista ai Mondiali di staffette di Guangzhou 2025, con lei anche Alessandra Gasparelli, vincitrice lo scorso weekend nella terza divisione degli Europei a Squadre di Maribor con la maglia di San Marino, dove ha migliorato il primato nazionale sui 100m. Negli ostacoli i nomi da seguire sono quelli di Oliver Mulas nei 110hs, Vittorio Ghedina nei 400hs, con un crono di iscrizione di 50.49 corso proprio in occasione dei Trofeo Città di Grosseto e, tra gli Juniores, Paolo Bolognesi.

Mezzofondo - Le gare dal contenuto tecnico più elevato dovrebbero essere quelle sugli 800m donne: la sfida è quella tra le due portacolori dell'Esercito Federica Pansini e l'emergente classe 2005 Gloria Kabangu, entrambi capaci di correre la distanza in poco più di 2:02, ha fatto ancora meglio la junior Lorenza De Noni, favoritissima tra le U20 con un roboante 2:01.48. Altri atleti da seguire nelle distanze più lunghe sono gli azzurrini Vittore Simone Borromini (3.000m JM) e Sofia Sidenius (3.000m Siepi JF).

IL SINDACO ANTONFRANCESCO VIVARELLI COLONNA: “GROSSETO CONFERMA LA SUA CENTRALITA' NEL PANORAMA SPORTIVO NAZIONALE”

“Ospitare per la decima volta i Campionati Italiani Juniores e Promesse - sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - è un riconoscimento importante per Grosseto, che conferma la sua centralità nel panorama sportivo nazionale e la qualità delle sue strutture, a partire dallo Stadio Zecchini e dal Palazzoli. Per tre giorni, la nostra città sarà la capitale dell’atletica giovanile italiana, con oltre 1.700 atleti che calcheranno le nostre piste per conquistare il titolo nazionale e giocarsi l’accesso alle più importanti competizioni europee. A loro va il nostro più caloroso benvenuto e l’augurio di vivere un’esperienza all’altezza delle loro ambizioni. Grosseto saprà accoglierli con entusiasmo e partecipazione, come ha sempre fatto. Queste giornate di sport rappresentano anche un’occasione per valorizzare il nostro territorio, le nostre strutture e il ruolo di Grosseto nella promozione dello sport giovanile. Un risultato reso possibile grazie alla sinergia tra amministrazione, federazioni, società sportive e tutto lo staff organizzativo che lavora con passione”.





IL PRESIDENTE DELLA FIDAL STEFANO MEI: “EVENTO PARTICOLARMENTE RILEVANTE IN VISTA DEGLI EUROPEI DI CATEGORIA:”

Stefano Mei, presidente FIDAL: “Siamo lieti di tornare a ospitare i Campionati Italiani Juniores e Promesse a Grosseto, in un impianto che ha significato tanto per l’atletica italiana e internazionale, soprattutto a livello giovanile. L’evento sarà particolarmente rilevante in vista dei due campionati europei di categoria che ci attendono nei prossimi mesi, per gli U23 a Bergen e per gli U20 a Tampere: nelle giornate del 4, 5 e 6 luglio vedremo all’opera una generazione di atleti che potrà essere il futuro della nostra Nazionale. A tutti loro, auguro di vivere questa esperienza al massimo della proprie potenzialità”.

L'ASSESSORE ALLO SPORT FABRIZIO ROSSI: “DA GROSSETO PASSANO I CAMPIONI DI DOMANI”

"Siamo felicissimi di ospitare i Campionati Italiani anche in questo 2025, Grosseto nel corso degli anni ha dato tantissimo all'atletica e questo impianto ha visto le gesta di tanti atleti che sono poi diventati campioni sia a livello nazionale che internazionale. Qui nel corso del tempo sono state registrate performance straordinarie, pertanto siamo molto felici di riavere questa rassegna dalla quale, siamo certi, anche quest'anno passeranno i campioni del domani" ha affermato l'Onorevole Fabrizio Rossi, Assessore allo Sport, in occasione del Trofeo Città di Grosseto che solo pochi giorni fa ha visto molti dei protagonisti dell'atletica italiana competere in una sorta di anteprima della rassegna tricolore.

IL PRESIDENTE DELLA FIDAL TOSCANA FABIO MARIOTTI: “IN TOSCANA ALCUNI DEI PIU' IMPORTANTI EVENTI DELLA STAGIONE”

“Sarà una grande festa dell'atletica questa edizione dei Campionati Italiani Junior e promesse in programma a Grosseto il prossimo fine settimana” commenta il Presidente della Fidal Toscana Fabio Mariotti. “Come comitato toscano siamo molto felici di ospitare in Toscana due fra i più importanti eventi dell'atletica italiana, ricordando che quest'anno la Toscana ospiterà anche i Campionati Italiani cadetti ad Ottobre .Daremo il nostro supporto organizzando alcune iniziative collaterali come la tavola rotonda sul mezzofondo. Siamo certi che Grosseto e la società Atletica Grosseto Banca Tema sapranno gestire ed ospitare al meglio gli atleti, i tecnici e i dirigenti provenienti da ogni parte d'Italia. Grosseto infatti non è nuova ad ospitare eventi di questo genere avendo già ospitato le edizioni del '20 e del '21 e poi la settimana successiva un altro importante appuntamento con i Campionati Italiani Paralimpici organizzati in collaborazione con la Fispes.

Un in bocca al lupo a tutti i concorrenti perché possano ottenere sulla pista dello Zecchini i risultati sperati.”

IL PRESIDENTE DELL'ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA ADRIANO BUCCELLI: “GROSSETO CONFERMA LA SUA TRADIZIONE NELL'ATLETICA”

“Grosseto conferma ancora una volta la sua tradizione verso questo sport, con particolare attenzione alle categorie giovanili- dichiara Adriano Buccelli, presidente Atletica Grosseto Banca Tema - è la terza volta in sei anni che lo Stadio Carlo Zecchini ospita questo evento, e lo fa grazie agli impianti della città, che consentono lo svolgimento di manifestazioni di questo tipo. Anche nel 2025 siamo riusciti a coinvolgere centinaia di persone, tra staff e volontari, che si sono impegnate per la buona riuscita sin dal giorno che ci sono stati assegnati questi Campionati”.

I GROSSETANI IN GARA SULLA PISTA DI CASA

Saranno quattro i portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema in gara sulla pista di casa: la velocista Noah Caterina Castelli e i marciatori Filippo Gorelli, Thomas Borzi e Arianna Cipriani.

Castelli, classe 2006, dopo gli ottimi risultati da giovanissima è finalmente riuscita a esprimere in pieno il suo potenziale nel corso di questa stagione, scendendo fino a 12.00 nei 100m e 24.51 nei 200m, distanza nella quale si cimenterà nel weekend con un crono che la pone tra le possibili finaliste nella categoria Juniores. Gorelli, anche lui in gara tra gli Under 20, è reduce dal 22:35.10 fatto segnare ad Ancona nella stagione Indoor e, complice il 46:41.13 marciato sulla distanza doppia, lo piazza tra i migliori 10 specialisti al via della gara dello Zecchini.

Borzi e Cipriani saranno invece ai nastri di partenza nei 10.000m di marcia Under 23: entrambi, dopo le numerosi medaglie regionali raccolte nelle ultime annate, cercheranno di ritagliarsi uno spazio tra i protagonisti delle gare che apriranno il programma della seconda giornata.

LA TAVOLA ROTONDA

In occasione dei Campionati Italiani su Pista Juniores e Promesse, nella serata di Sabato 5 Luglio, il Comitato Regionale FIDAL Toscana, in collaborazione con ASSITAL e il Centro Studi & Ricerche FIDAL, organizza una tavola rotonda dal titolo “Caratteristiche fisiche e allenamento per il mezzofondo veloce”.

Intervengono il caposettore delle discipline di endurance della nazionale italiana Federico Leporati e il collaboratore Gianni Crepaldi. L'appuntamento è presso la sala stampa dello Stadio Carlo Zecchini a partire dalle ore 21:15.

I CAMPIONATI ITALIANI IN DIRETTA

La manifestazione sarà trasmessa integralmente in diretta streaming su Atleticaitaliana.tv tramite la piattaforma SportFace. Nei giorni successivi è in programma anche un’ampia sintesi tv su RaiSport.

GROSSETO 2025 E L'APPORTO DEI VOLONTARI

Anche in questo 2025 Grosseto risponde presente, con ben 180 volontari coordinati dalla responsabile Critiana Artuso che nel corso dei tutta la settimana si adopererà per la buona riuscita dell'evento.

Dall'allestimento dei siti di gara, passando per cerimoniale, addetti di campo e ruoli dietro le quinte che come sempre saranno indispensabili per accogliere e supportare le migliaia di persone, tra atleti, tecnici e appassionati, che affolleranno gli impianti a partire dai giorni precedenti l'evento.

CAMPIONATI ITALIANI GROSSETO 2025 – LE GARE DA SEGUIRE

Venerdì ore 15:20 – Salto in Alto PF – Aurora Vicini

Venerdì ore 17:15 – Lancio del Martello PF - Rachele Mori

Venerdì ore 19:10 – 800m PF – Federica Pansini /Gloria Kabangu

Venerdì ore 19:40 – Salto Triplo JF – Erika Saraceni

Venerdì ore 20:15 – 100m PM – Bandaogo/Awuah Baffour

Sabato ore 08:00 - 10.000m Marcia JM – Giuseppe Disabato/Alessio Coppola

Sabato ore 09:00 – 10.000m Marcia JPF – Alexandrina Mihai/Giulia Gabriele/Serena Di Fabio

Sabato ore 09:15 – Salto Triplo JM – Francesco Crotti

Sabato ore 09:55 – Salto con l'Asta PF - Great Nnachi

Sabato ore 11:20 – Salto in Lungo PM – Francesco Inzoli

Sabato ore 18:20 – Asta PM – Simone Bertelli

Sabato ore 19:15 – Getto del Peso PF – Anna Musci

Domenica ore 10:55 – 200m JF – Elisa Valensin

Domenica ore 11:05 – 200m JF – Diego Nappi

Domenica ore 11:20 – Salto in Alto PM – Matteo Sioli

Domenica ore 12:00 – Lancio del Giavellotto JM – Pietro Villa

CAMPIONATI ITALIANI GROSSETO 2025 – LE GARE DA SEGUIRE (Atletica Grosseto Banca Tema)

Sabato ore 08:00 – 10.000m Marcia JM – Filippo Gorelli (Atl. Grosseto Banca Tema)

Sabato ore 08:00 – 10.000m Marcia PM – Thomas Borzi (Atl. Grosseto Banca Tema)

Sabato ore 09:00 – 10.000m Marcia PF – Arianna Cipriani (Atl. Grosseto Banca Tema)

Sabato ore 13:30 – Batterie 200m JF - Noah Caterina Castelli (Atl. Grosseto Banca Tema)

Domenica ore 11:25 – Ev. Finale 200m JF - Noah Caterina Castelli (Atl. Grosseto Banca Tema)