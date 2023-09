Campionati europei jr. Flag football: Recap day 2

Conclusa alla Principina di Grosseto la fase preliminare dei Campionati Europei jr. di flag football. L’’Italia centra i Playoff con tutte e tre le formazioni, ancora una volta perfette e imbattute. Questo il recap della seconda giornata per le Squadre Nazionali italiane.



Grosseto: Ancora una giornata molto positiva per i colori azzurri agli Europei Jr. di Flag Football in corso alla Principina di Grosseto. La fase preliminare del torneo si è chiusa infatti questa sera e a referto l’Italia mette altre 7 vittorie, 3 per la Nazionale Under 17 femminile (guidata in sideline da Yvonne Guglielmino e Alessio Calabrese), rispettivamente contro Austria, Gran Bretagna e Francia; 2 per la Nazionale U17 maschile (con coach Massimiliano Bonomo e Massimo Fierli a chiamare gli schemi difensivi e offensivi), contro Gran Bretagna e Slovacchia; 2 per la formazione “mista” Under 15 agli ordini di coach Marianna Tessera e Lorenzo Scaperrotta, una a tavolino contro Israele e la seconda, molto combattuta, contro la Germania.

Veloci, grintosi, tecnici: gli azzurrini di coach Enzo Petrillo stanno dominando in tutte le categorie, puntando senza nascondersi a difendere i titoli continentali U17 (maschile e femminile) vinti nell’edizione 2021, quando però il numero delle squadre e delle nazioni partecipanti era stato molto inferiore a quello attuale, e a raggiugere il podio anche nell’inedita categoria “mixed”, che vede giocare insieme ragazzi e ragazze.

Da segnalare la rinuncia di Israele a disputare tutte le partite a calendario oggi, nel rispetto dello Shabbat, che si è tradotta nella sconfitta tavolino per 35 a 0 contro tutte le avversarie di giornata.

Questi i risultati della seconda giornata per i colori azzurri:

U15 “Mixed”

Italia vs Israele 35-0

Germania vs Italia 18-21

U17 F

Italia vs Austria 31-7

Italia vs Gran Bretagna 7-6

Francia vs Italia 2-40

U17 M

Gran Bretagna vs Italia 30-47

Italia vs Slovacchia 34-6

Domani giornata interamente dedicata alle fasi finali del torneo, con le partite che assegneranno le medaglie previste (salvo modifiche) alle ore 17.00. Risultati LIVE, quadri Playoff, link alle dirette streaming e alla gallery delle foto sul sito dedicato: https://italia.fidaf.org/eyffc2023/