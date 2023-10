Sport Campionati di tennis AICS, risultati positivi per la squadra grossetana 16 ottobre 2023

Grosseto: Si è svolta a Grosseto dal 13 al 15 ottobre la XVIII edizione della Coppa delle Province a Squadre di Tennis per MAI Classificati, evento organizzato dalla Direzione Nazionale AiCS (Dipartimento Sport) in collaborazione con il Comitato Regionale AiCS Toscana, il Comitato Provinciale AiCS Grosseto e la Commissione Tecnica Nazionale Tennis AiCS.

La squadra guidata dal maestro Ezio Scali ha conquistato la vittoria battendo in semifinale per 3/1 il team Roma-De Rossi e in finale 4/0 contro i giocatori del D.L.F. Tennis Civitavecchia. La squadra grossetana è formata dai giovani atleti: Capanelli Natalie, Capanelli Emma, Guerri Gabriele, Picchi Giacomo, Carletti Riccardo, Stefani Matteo, Meini Paolo, Giacopelli Luigi, Casaglia Luca e Santelli Rachele. Il campionato si svolgeva con formula mista: 1 singolare maschile, 1singolare femminile, 1 doppio maschile e 1 doppio misto.

