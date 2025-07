Cronaca Camping Santapomata: operativi e in sicurezza dopo l'incendio del 10 luglio 13 luglio 2025

La direzione conferma la piena agibilità di tutti i servizi e ringrazia ospiti, staff e soccorritori per la gestione dell'emergenza. L'area interessata è stata isolata. Castiglione della Pescaia: Il Camping Village Santapomata è pienamente operativo e in sicurezza a seguito dell’incendio che, lo scorso 10 luglio, ha interessato una porzione limitata dell’area campeggio. Con queste parole inizia il comunicato stampa della direzione e continua. Il rogo è stato prontamente contenuto grazie all’intervento tempestivo ed efficace dei soccorsi, evitando conseguenze più gravi. «Il camping è sicuro – dichiara l’Amministratore Unico – tutti i servizi sono attivi e a disposizione dei nostri ospiti. Abbiamo gestitoto con la massima attenzione le esigenze di tutti, in particolare di coloro che hanno subito disagi o danni. La struttura è pienamente operativa e l’area interessata dall’incendio è stata transennata: nei prossimi giorni avranno inizio le operazioni di bonifica». Un sentito ringraziamento va: ai nostri ospiti, per la collaborazione e il senso civico dimostrato;

allo staff, per il grande impegno e la prontezza nella gestione dell’emergenza;

alla Sindaca Elena Nappi, per il concreto supporto, la presenza costante nei momenti più critici e l’efficienza con cui l’amministrazione da lei guidata ha saputo attivarsi con rapidità e determinazione;

ai Vigili del Fuoco e alla VAB, per il fondamentale contributo nel contenimento dell’incendio;

agli operatori turistici che hanno offerto la disponibilità delle proprie strutture;

e a tutti i volontari che si sono attivati con generosità in queste ore complesse. Ci scusiamo per eventuali disagi - conclude la direzione - e ringraziamo tutti per il sostegno ricevuto. L’estate al Santapomata continua in piena serenità Seguici



