Campi antimafia per i giovani, ecco il bando con scadenza 27 maggio

Firenze: Approvato dalla Giunta toscana su proposta dell’assessore regionale Stefano Ciuoffo, che ha tra le altre la delega alla Cultura della legalità, il bando per l’erogazione di contributi finalizzati alla promozione di iniziative e progetti destinati a favorire la partecipazione dei giovani ai campi antimafia organizzati, in Italia e in Toscana, nei terreni e beni di vario tipo confiscati alla criminalità organizzata. Il bando scade il prossimo 27 maggio

La Regione Toscana, in coerenza con gli obiettivi di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani, ha dunque rinnovato l’impegno anche per il 2025. Il bando definisce la procedura ad evidenza pubblica rivolta agli enti del Terzo settore iscritti al Runts (il Registro unico nazionale del Terzo settore, ndr) che risultano in possesso dei requisiti richiesti per sviluppare la cultura della legalità democratica.

I destinatari delle attività devono essere i giovani Under 41. A disposizione per i progetti destinati a favorire la partecipazione dei giovani toscani vi è la somma di 30 mila euro. Il contributo massimo previsto per ciascun progetto è di 10 mila euro. I progetti devono favorire la partecipazione ai campi antimafia, la conoscenza del fenomeno mafioso e il sostegno alle attività nella gestione e nell’uso sociale dei beni confiscati.

Le attività previste dal progetto devono essere realizzate nell’arco di tempo che va dallo scorso 14 aprile al prossimo 31 ottobre.

Info dettagliate su https://giovanisi.it/bando/legalita-2025-ragazzi-attivi-contro-le-mafie/