Camper della Salute a Roccastrada: nuove date per Torniella e Sticciano Scalo

Dopo il successo delle prime tappe, il progetto itinerante frutto della collaborazione tra Comune, Arci “La Brizza” e CoeSo SdS Grosseto, porterà prestazioni infermieristiche e supporto burocratico gratuito direttamente a Torniella e Sticciano Scalo, per una sanità più accessibile a tutti.

Roccastrada: Dopo le prime date nel capoluogo e nella frazione di Sassofortino che hanno visto un importante numero di adesioni, ritorna in piazza il Camper della Salute grazie alla collaborazione tra Comune, Circolo Arci “La Brizza” di Arcidosso e CoeSo SdS Grosseto. Il progetto, pensato per quelle località dove sono più lontani i servizi di natura socio-sanitaria, mira a garantire un accesso più equo ai servizi anche nelle aree periferiche, viste le criticità dettate dall’estensione della zona distretto e la rarefazione dei centri abitati. La movimentazione del Camper della Salute è resa possibile grazie al finanziamento regionale di un Progetto del Circolo Arci “La Brizza” di Arcidosso a cui Coeso ha fornito l'adesione.

Grazie ad operatori qualificati reperiti dal circolo Arci, oltre ad un ascolto sui bisogni degli utenti e di informazione sui servizi sanitari dell'ASL, sarà possibile per la cittadinanza ottenere gratuitamente un servizio di pratiche burocratiche di natura sanitaria (prenotazioni visite ed esami, attivazione tessera sanitaria, stampa referti, accesso al fascicolo sanitario, etc.) e semplici prestazioni infermieristiche (misurazione della pressione, della glicemia, ecc.).

Le ulteriori due date nelle quali il Camper della Salute sarà presente nel territorio di Roccastrada saranno mercoledi 18 giugno dalle 9.00 alle 13.00 in Piazza del Popolo a Torniella a servizio degli utenti di Piloni e Torniella e giovedi 3 luglio sempre dalle 9.00 alle 13.00 in Via Vecchia a Sticciano Scalo nei pressi del centro civico. L’Amministrazione Comunale sta lavorando per ottenere una nuova disponibilità appena gli operatori avranno effettuato le necessarie verifiche.

“Siamo riusciti ad ottenere da parte dei cittadini un ottimo riscontro sia in termini di partecipazione che di gradimento - queste le parole dell’assessora ai servizi sociali Marcella Fiorenti – con un importante risposta in realtà che sono un po’ più periferiche rispetto ai grandi centri. Ringrazio il Coeso che è riuscito a realizzare questo progetto ed esportarlo in territori periferici come i nostri, così come il Circolo Arci di Arcidosso e gli operatori sanitari che si sono resi disponibili. Confidiamo sul fatto che anche le prossime due date, così come successo a Roccastrada e Sassofortino, riscuotano il gradimento della popolazione che ricordiamo essere sempre più anziana e bisognosa di assistenza di base direttamente sul territorio”.

Questo l’elenco delle principali prestazioni che sarà possibile attivare:

Somministrazione di terapie prescritte dal medico curante;

Nutrizione del malato critico;

Bendaggi e medicazioni (semplici e complesse);

Toilettatura parziale o generale;

Misurazione dei parametri vitali;

Vaccinazioni;

Iniezioni sottocutanee e intramuscolari;

Prelievi del sangue, anche in emergenza;

Cambio busta urine;

Rimozione dei fili di sutura;

Applicazione e rimozione del catetere vescicale per uomo o donna;

Cambio e gestione stomie (PEG, urostomie, sondino gastrico, tracheostomie, ecc.);

Prevenzione delle infezioni (cateteri vescicali e venosi, lesioni cutanee e piaghe da decubito);

Assistenza in situazioni legate ad incontinenze;

Corretta informazione circa la patologia in atto e la corretta gestione dei sintomi;

Educazione finalizzata alla gestione burocratica delle pratiche assistenziali, all’uso dei presidi o altri dispositivi medici in dotazione;

Educazione finalizzata alla corretta applicazione delle indicazioni farmacologiche e/o terapeutiche affidate alle figure di riferimento familiare ..e altro ancora.

Per fruire delle prestazioni che si possono ottenere ricorrendo al Camper della Salute, non occorre alcuna prenotazione, sarà sufficiente presentarsi nei luoghi ed orari dove il Camper farà sosta.