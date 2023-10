Campagnatico: scontro auto-moto, non ce l'ha fatta il centauro. Muore a causa dei traumi riportati

Campagnatico: Non ce l'ha fatta, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale a Siena l’uomo di 68 anni rimasto coinvolto nell'incidente sulla Senese.

Nei pressi della Ss 223 nel comune di Campagnatico, all'uscita per Montorsaio, in direzione Grosseto, era avvenuto lo scontro tra auto e moto. Il motociclista, uomo di 68 anni, era stato sbalzato fuori strada. Subito le sue condizioni erano apparse critiche e nonostante la corsa in Ospedale, alle Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso 2 per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo l'arrivo a causa dei traumi riportati.

Sul posto era intervenuta anche l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Arcidosso, la polizia stradale e vigili del fuoco.