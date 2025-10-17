Campagna Donazione del Sangue con la Croce Rossa Italiana
La Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento promuove una nuova campagna di donazione del sangue, fondamentale per garantire scorte adeguate e salvare vite.
Orbetello: Il delegato alla Donazione del Sangue, Giuseppe Ranieri, invita tutti i cittadini a partecipare attivamente e ricorda che per qualsiasi informazione è possibile contattarlo direttamente tramite i canali social, oppure rivolgersi: al Comitato CRI Costa d’Argento al numero di telefono: 0564 850210, all’ufficio di Segretariato Sociale, situato al piano terra della palazzina di Via Gioberti, dove operano le volontarie del Servizio Civile presso le segreterie tecniche.
Collaborano alla campagna:
Il Dott. Luciano Mattarelli, referente per il Presidio Ospedaliero di Orbetello, dove si occupa anche del servizio di accoglienza ospedaliera, in coordinamento con la Direzione Sanitaria.
Alberto Cassarini, responsabile per le attività sulle isole del Giglio e di Giannutri.
Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo email:
Donare il sangue è un gesto semplice, ma di grande valore. Unisciti anche tu alla Croce Rossa per fare la differenza!
Collaborano Baldino Rosi e Edoardo Ferrara per Porto Santo Stefano, Carmine De Francesco per Talamone e Fonteblanda.