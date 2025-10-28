“Camminare con Gusto” fa tappa a Pitigliano: un viaggio tra arte, tradizioni e sapori nel cuore della “Piccola Gerusalemme”

Pitigliano: Una giornata dal cielo suggestivo ha accolto giornalisti e blogger da tutta la Toscana per la presentazione ufficiale alla stampa del nuovo itinerario di “Camminare con Gusto”, il progetto promosso da Confcommercio Toscana nell’ambito di Vetrina Toscana, il programma della Regione Toscana in collaborazione con Unioncamere Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

Dopo il successo della passata edizione, l’iniziativa è tornata con dieci nuovi walking tour sul territorio regionale, che uniscono la scoperta di luoghi d’arte, palazzi storici e musei alle degustazioni nei ristoranti e visite alle botteghe aderenti a Vetrina Toscana.

Tra le tappe di quest’anno, anche Pitigliano, autentico gioiello della Maremma, che lunedì scorso, 20 ottobre, ha ospitato un percorso esperienziale tra commercio, arte, artigianato e sapori locali. Partendo da Piazza della Repubblica, i partecipanti hanno attraversato il centro storico accompagnati dallo storico pitiglianese Riccardo Pivirotto, immergendosi nel fascino delle case in tufo, delle chiese secolari e della celebre “Piccola Gerusalemme”, il quartiere ebraico che rende unico il borgo.

Il cammino è poi proseguito tra le botteghe artigiane che animano i vicoli, vere custodi di antichi saperi. Tra queste, ad esempio, i giornalisti hanno potuto visitare Maremma Maiala (pittura), Officine Riciclo Itineranti – con la linea Riciclo Camere d’Aria –, Le Vele (gioielli), Kereboca (ceramica) e Franci Gianfranco (restauro mobili).

Oltre alle attività del centro storico, anche le botteghe situate all’esterno delle mura cittadine rappresentano un tassello fondamentale del tessuto economico di Pitigliano: realtà dinamiche e creative che mantengono viva la tradizione artigiana e commerciale del territorio, contribuendo alla sua identità e vitalità complessiva.

Non potevano mancare le tappe del gusto, con assaggi preparati da alcuni protagonisti della ristorazione pitiglianese: Trattoria il Grillo, Bar Le Logge, Locanda del Pozzo Antico e Ristorante Il Tufo Allegro.

Tra i momenti clou della passeggiata, la visita ad una suggestiva cantina scavata nel tufo, tra racconti di storia e tradizione.

«Camminare con Gusto rappresenta un esempio perfetto di degustazione lenta del territorio – ha commentato Daniela Mugnai, ufficio stampa di Vetrina Toscana –, che è lo spirito stesso del nostro progetto: muoversi con calma, entrare in contatto con le persone, riscoprire la ricchezza dei saperi e dei sapori locali. È un invito a vivere la Toscana con consapevolezza, riconoscendo nel cibo e nell’accoglienza una parte fondamentale della nostra identità culturale. Iniziative come questa ci permettono di valorizzare il legame profondo tra arte, territorio ed enogastronomia, e di raccontare la nostra regione attraverso le esperienze autentiche che ogni borgo sa offrire».

«Per noi del Centro Commerciale Naturale di Pitigliano è stato un piacere ospitare questa tappa di Camminare con Gusto – ha sottolineato Margherita Guastini, presidente del CCN –. Abbiamo offerto un percorso fatto di enogastronomia, che è un’eccellenza per tutto il territorio, e di artigianato vero, frutto di mani esperte e di tanta passione. Pitigliano è un borgo straordinario, che unisce storia, arte e accoglienza. I nostri negozi sono luoghi speciali, pieni di creatività, dove ogni oggetto racconta un pezzo della nostra identità. Come Associazione del Centro Commerciale Naturale lavoriamo ogni giorno per mantenere vivo il nostro meraviglioso borgo, per promuovere e animare Pitigliano e quindi sostenere le attività. Grazie al supporto di Confcommercio Grosseto e alla sinergia con progetti di respiro regionale come Vetrina Toscana riusciamo a partecipare ad eventi come questo che ci aiutano a mostrare il meglio di noi, a far conoscere le nostre eccellenze e a invitare tutti a venire a Pitigliano per vivere un’esperienza autentica, fatta di gusto, arte e umanità».

«Anche quest’anno Confcommercio ha voluto partecipare con entusiasmo a “Camminare con Gusto” – dichiarano Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto, e Gabriella Orlando, direttore – per creare nuovi percorsi alla scoperta dei nostri borghi della nostra provincia, con le loro botteghe artigiane, alimentari e i ristoranti che custodiscono tradizioni e sapori autentici. Vogliamo esprimere un sincero ringraziamento al Centro Commerciale Naturale di Pitigliano, che con grande impegno e passione sta portando avanti un lavoro prezioso di valorizzazione del territorio. L’Associazione è riuscita a creare una rete collaborativa tra le aziende pitiglianesi, contribuendo a mantenere il centro storico un luogo vitale e ricco di proposte. Le botteghe pitiglianesi sono vere e proprie piccole gallerie d’arte: ogni negozio racconta una storia fatta di creatività, tradizione e autenticità, e rappresenta al meglio quella Toscana che sa coniugare cultura, artigianato e accoglienza. Pitigliano è una tappa simbolo del nostro percorso – concludono – un borgo che incarna perfettamente lo spirito di Camminare con Gusto: scoprire con lentezza, respirare la bellezza e incontrare le persone che ogni giorno tengono viva l’anima dei nostri territori».

Il tour è già accessibile grazie al QR code. Come per tutte le tappe di Camminare con Gusto, anche l’itinerario di Pitigliano è digitalizzato e accessibile tramite QR code che si potrà trovare nei negozi del borgo, permettendo a chiunque lo visiti di rivivere il percorso in autonomia, tra storia, artigianato e sapori locali.



