“Camminare con Gusto”: al via la seconda edizione dei “walking tour”

Dieci itinerari fra arte ed enogastronomia tipica, dieci borghi toscani tutti da scoprire: apre il 4 ottobre Castelnuovo Garfagnana con un tour dedicato a Ludovico Ariosto, chiude l’11 dicembre Arezzo. Ogni percorso è accessibile tramite QR Code per permettere a chiunque di poterne usufruirne in autonomia. Una iniziativa di Confcommercio Toscana nell’ambito del progetto regionale Vetrina Toscana.

Firenze: Dopo il successo dello scorso anno, torna con una nuova edizione “Camminare con Gusto”, l’iniziativa promossa da Confcommercio Toscana nell’ambito di Vetrina Toscana, il progetto della Regione Toscana, in collaborazione con Unioncamere Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, che promuove esperienze turistiche legate all’identità enogastronomica, territoriale e ai prodotti agroalimentari locali.

Il format di “Camminare con Gusto” resta invariato, ma aumentano i percorsi: ben dieci walking tour in altrettante città e borghi della Toscana, con itinerari che uniscono la scoperta di luoghi storici, palazzi e musei alle degustazioni nei ristoranti e nelle botteghe tipiche aderenti a Vetrina Toscana.

L’obiettivo è, ancora una volta, quello di valorizzare il legame tra arte, cultura, tradizioni e sapori, creando percorsi esperienziali che resteranno patrimonio dei territori coinvolti: ogni itinerario, infatti, sarà digitalizzato e reso accessibile tramite QR code, così da essere fruibile anche da altri visitatori in piena autonomia.

I tour saranno inaugurati, con una presentazione riservata alla stampa, il 4 ottobre a Castelnuovo Garfagnana con il percorso “Sulle orme dell’Ariosto” e proseguiranno fino all’11 dicembre, attraversando dieci diverse località, dalla Maremma al Mugello, dalla Valdera al Valdarno, fino ad arrivare ad Arezzo, ultima tappa del calendario.

A latere della elaborazione dei walking tour, nei mesi scorsi è andato avanti anche il percorso di aggiornamento rivolto ai ristoratori e alle botteghe aderenti a Vetrina Toscana, con seminari e incontri online gratuiti che avevano l’obiettivo di rafforzare competenze e strumenti utili alla crescita e alla valorizzazione del settore.

«Offrire prodotti d’eccellenza o cucinare bene oggi non basta più, serve anche saperli promuovere attraverso i social, il web e altri strumenti di comunicazione che arrivino a più persone possibili – sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni - Ecco perché, grazie anche al sostegno della Regione Toscana, abbiamo puntato sul progetto di Camminare con Gusto, che unisce in modo concreto cultura, turismo e impresa. La Toscana si racconta non solo attraverso le sue bellezze artistiche e naturali, ma anche grazie ai ristoranti e alle botteghe che custodiscono saperi e sapori autentici. Con questa seconda edizione, vogliamo rafforzare il legame fra promozione turistica e sviluppo locale, offrendo strumenti di crescita anche agli operatori del settore».

IL CALENDARIO DELLA PRESENTAZIONE DEI WALKING TOUR 2025 DI “CAMMINARE CON GUSTO”

• Castelnuovo Garfagnana, 4 ottobre – Sulle orme dell’Ariosto

• Livorno, 16 ottobre – Storie e sapori intorno a Piazza XX Settembre

• Pitigliano (Gr), 20 ottobre – Viaggio nella Città del Tufo, tra storia, sapori antichi e botteghe artigiane

• Mugello (Fi), 30 ottobre – La forza dell’acqua: dal Molino Parrini alle antiche terre del Mugello

• Capalbio (Gr), 5 novembre – Passeggiata tra merli, briganti e sapori di Maremma

• Quarrata (Pt), 13 novembre – Tra arte e gastronomia: esperienze toscane tra Villa La Magia e prodotti tipici (in collaborazione con il Comune di Quarrata)

• Figline Valdarno (Fi), 20 novembre – Tra storia e sapori nel cuore del Valdarno

• Capannoli (Pi), 27 novembre – Il cammino del gusto nel Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Belvedere

• Empoli (Fi), 5 dicembre – Empolivagando: storia, mestieri, tradizioni e sapori della città di Empoli

• Arezzo, 11 dicembre – Arezzo da gustare: camminando tra arte e sapori

foto di repertorio