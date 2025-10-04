Camminare con Gusto: al via la seconda edizione dei “walking tour”

Due gli itinerari in provincia di Grosseto: Pitigliano e Capalbio protagonisti del progetto

Pitigliano: Dopo il successo dello scorso anno, torna con una nuova edizione “Camminare con Gusto”, l’iniziativa promossa da Confcommercio Toscana nell’ambito di Vetrina Toscana, il progetto della Regione Toscana, in collaborazione con Unioncamere Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, che promuove esperienze turistiche legate all’identità enogastronomica, territoriale e ai prodotti agroalimentari locali.

Il format di “Camminare con Gusto” resta invariato, ma aumentano i percorsi: ben dieci walking tour in altrettante città e borghi della Toscana, con itinerari che uniscono la scoperta di luoghi storici, palazzi e musei alle degustazioni nei ristoranti e nelle botteghe tipiche aderenti a Vetrina Toscana.

L’obiettivo è, ancora una volta, quello di valorizzare il legame tra arte, cultura, tradizioni e sapori, creando percorsi esperienziali che resteranno patrimonio dei territori coinvolti: ogni itinerario, infatti, sarà digitalizzato e reso accessibile tramite QR code, così da essere fruibile anche da altri visitatori in piena autonomia.

I tour saranno inaugurati, con una presentazione riservata alla stampa, il 4 ottobre a Castelnuovo Garfagnana con il percorso “Sulle orme dell’Ariosto” e proseguiranno fino all’11 dicembre, attraversando dieci diverse località, dalla Maremma al Mugello, dalla Valdera al Valdarno, fino ad arrivare ad Arezzo, ultima tappa del calendario.

A latere della elaborazione dei walking tour, nei mesi scorsi è andato avanti anche il percorso di aggiornamento rivolto ai ristoratori e alle botteghe aderenti a Vetrina Toscana, con seminari e incontri online gratuiti che avevano l’obiettivo di rafforzare competenze e strumenti utili alla crescita e alla valorizzazione del settore. «Offrire prodotti d’eccellenza o cucinare bene oggi non basta più – dichiarano il presidente di Confcommercio Grosseto Giulio Gennari e il direttore Gabriella Orlando – serve anche saperli promuovere attraverso i social, il web e altri strumenti di comunicazione che arrivino a più persone possibili. Ecco perché, grazie anche al sostegno della Regione Toscana, abbiamo puntato sul progetto di Camminare con Gusto, che unisce in modo concreto cultura, turismo e impresa. La Toscana si racconta non solo attraverso le sue bellezze artistiche e naturali, ma anche grazie ai ristoranti e alle botteghe che custodiscono saperi e sapori autentici. Con questa seconda edizione, vogliamo rafforzare il legame fra promozione turistica e sviluppo locale, offrendo strumenti di crescita anche agli operatori del settore. Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno a Roccatederighi – proseguono - abbiamo scelto di puntare su altri due gioielli della Maremma. Pitigliano e Capalbio sono parte di quel tesoro di borghi affascinanti che rende unico il nostro territorio: qui andremo a scoprire non solo scorci e suggestioni senza tempo, ma anche aspetti inediti, la vitalità delle botteghe storiche e i sapori autentici dei ristoranti tipici, grazie alla preziosa collaborazione dei Centri Commerciali Naturali. È un invito a vivere la Maremma con lentezza e curiosità, lasciandosi sorprendere da ciò che di più autentico può offrire: l’incontro tra cultura, tradizioni e accoglienza, che continua a essere la nostra più grande ricchezza».



