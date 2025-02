Camion prende fuoco sull'Aurelia, intervengono i pompieri per spengere le fiamme

Grosseto: Un camion ha preso fuoco questa mattina sulla corsia sud della SS1 Aurelia in località Braccagni (GR). Un camion, per cause in corso di verifica, è stato interessato da un incendio sviluppatosi all’interno del vano di carico.

L’autista, accortosi delle fiamme, ha prontamente spostato il mezzo in una piazzola di sosta ed ha atteso l’arrivo della squadra Vigili del fioco che, indossati gli autoprotettori ad aria, ha immediatamente attaccato le fiamme estinguendole ed evitando che le stesso si propagassero a tutto il veicolo.