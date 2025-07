Camion carico di frutta si ribalta sulla SS1: ferito il conducente

Orbetello: Incidente stradale questa mattina lungo la Strada Statale 1 Aurelia, in direzione Roma, tra Collecchio e Fonteblanda. Un camion che trasportava frutta si è ribaltato, terminando la sua corsa in una piazzola di sosta a bordo carreggiata.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando di Grosseto, che hanno messo in sicurezza l'area e il mezzo coinvolto. Il conducente del camion è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del personale del 118, intervenuto con un'ambulanza per i primi soccorsi.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale, presente sul luogo per i rilievi e per regolare il traffico, che ha subito rallentamenti. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.