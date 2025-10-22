Camion bisarca si ribalta sulla SS 223 vicino a Civitella Marittima: traffico rallentato, illeso il conducente

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 223. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale, personale Anas e sanitario. Nessun altro veicolo coinvolto.

Civitella Marittima: I vigili del fuoco della sede centrale di Grosseto sono intervenuti nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 223, nei pressi dell’uscita per Civitella Marittima, per il ribaltamento di una bisarca carica di autovetture.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, il mezzo pesante si è rovesciato occupando parzialmente le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia.

Fortunatamente, il conducente è risultato illeso, ma diverse autovetture trasportate si sono rovesciate sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dell’autogru dei vigili del fuoco per le operazioni di rimozione e messa in sicurezza.

Traffico rallentato ma nessun ferito

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale, sono intervenuti anche personale Anas, operatori della Provincia di Grosseto e mezzi sanitari in via precauzionale.

Il traffico è temporaneamente deviato sulle corsie di marcia ordinaria in entrambe le direzioni, con rallentamenti significativi ma senza interruzioni totali.

L’intervento di recupero del mezzo e delle auto rovesciate proseguirà fino al completo ripristino della sicurezza e della viabilità sulla statale Grosseto–Siena.



