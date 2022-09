Camion adibito al trasporto del latte si ribalta. Ferito il giovane conducente

Gavorrano: Incidente stradale stamattina attorno alle ore 12.00 in località Ponte alla Bruna nel comune di Gavorrano. Un camion adibito al trasporto del latte, per cause in corso d'accertamento da parte dei Carabinieri, è uscito di strada ribaltandosi.

Il conducente, un uomo di 34 anni, è rimasto ferito e trasportato in codice 2 presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Grosseto, con l'ambulanza della Misericordia di Roccastrada. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.