Camera dei Deputati: “l’On.le Fabrizio Rossi nominato in VIII^ Commissione”

Si occuperà di ambiente, territorio, lavori pubblici, comprese le infrastrutture stradali, protezione civile ed interventi conseguenti a calamità naturali, parchi e riserve naturali, protezione dei boschi e delle foreste, tutela paesistica e salvaguardia degli elementi ambientali (suolo, aria, acqua) e urbanistica.



Roma: “Sono davvero felice dell’incarico appena ricevuto, con la nomina appena ricevuta nell’Ottava Commissione. – esordisce l’On.le Fabrizio Rossi. – Tra l’altro una delle Commissioni che avevo indicato al mio gruppo parlamentare tra le mie preferenze”. “Sono consapevole, - prosegue il deputato di Fratelli d’Italia” - del ruolo importante che rivestono le Commissioni permanenti. Un ruolo di funzione legislativa, conoscitiva, nonché di indirizzo e di controllo sulle materie di competenza”.

“Tra le molteplici competenze della Commissione, c’è anche quella che riguarda le infrastrutture stradali. Un nodo, questo, molto complesso, specie per il territorio nel quale sono stato eletto, con il corridoio Tirrenico da sempre incompiuto e la Due Mari da terminare. Da sempre, sia come politico rappresentante della destra maremmana e Toscana, che come amministratore locale, mi sono impegnato e battuto per far crescere la nostra Maremma e tutto il territorio provinciale. Una naturale prosecuzione del mio percorso politico a fianco della città e della mia terra. Un territorio da sempre bistrattato dal Pd e dalla sinistra che da decenni governa la nostra regione, a suon di promesse che poi non hanno mai mantenuto. Quindi, uno stimolo e un impegno ancora più particolare, sarà rivolto dal sottoscritto a queste due opere infrastrutturali, annoverate tra le eterne incompiute. Ma il mio impegno non si fermerà certo qui, e sarà comunque a 360 per l’Italia”, conclude l’On.le Fabrizio Rossi.