Camera Commercio: Chiusa la terza annualità del Programma Infrastrutture: tutte le attività svolte

Il progetto di analisi e approfondimento delle Camere di Commercio toscane e Unioncamere Toscana con il supporto di Uniontrasporti

Grosseto: Unioncamere Toscana e le Camere di Commercio della Toscana presentano i risultati della terza annualità del Programma Infrastrutture, progetto realizzato con il supporto tecnico-scientifico di Uniontrasporti, e per la parte seminariale, dell’Università degli Studi di Pisa, nell’ambito del fondo di perequazione camerale.

La Toscana è una regione che presenta significativi squilibri infrastrutturali, sia in termini di dotazione fisica che di accessibilità digitale. In questo contesto, garantire infrastrutture adeguate significa sia la realizzazione delle opere strategiche necessarie, sia intervenire su quelle esistenti per migliorarne efficienza, sicurezza e capacità. L’obiettivo del progetto, dunque, è quello di consentire alle imprese toscane di operare in maniera competitiva, sia a livello nazionale che internazionale, attraverso la realizzazione di corridoi logistici efficienti, il rafforzamento della connettività nelle aree interne e rurali, e una più fluida mobilità nei nodi nevralgici e lungo le principali direttrici di traffico, a beneficio di imprese, cittadini e turisti.





“Da tempo la nostra Camera è impegnata con varie azioni sul tema delle infrastrutture, che sono indispensabili per le imprese e lo sviluppo dei territori – spiega il presidente della CCIAA Maremma e Tirreno Riccardo Breda – Fondamentali per le province di Grosseto e Livorno restano il Corridoio Tirrenico, dando priorità al tratto di Capalbio che è il più pericoloso, la Bretella di Piombino (prolungamento della strada statale 398), la Strada europea E78 (Due Mari Grosseto-Fano) e prioritario sta diventando anche l’adeguamento della strada regionale 206, oltre agli investimenti infrastrutturali nelle aree portuali per migliorare l’intermodalità, con l’opera strategica per eccellenza la Darsena Europa”.

Nell’ambito del Programma Infrastrutture, la CCIAA della Maremma e del Tirreno, insieme ad Unioncamere e alle altre Camere toscane, ha realizzato un articolato percorso:

Monitoraggio delle opere prioritarie: sono state analizzate le 18 opere infrastrutturali individuate come strategiche dalle imprese toscane, verificandone stato di progettazione, avanzamento lavori, risorse disponibili e criticità; per alcune opere particolarmente strategiche sono stati realizzati incontri tecnico-operativi di approfondimento con RFI, Anas, Toscana Aeroporti, Regione Toscana e strutture commissariali; gli esiti di tali incontri sono riportati nella terza edizione del Libro bianco delle priorità infrastrutturali della Toscana;

Fascicolo regionale: è stato predisposto un fascicolo con i principali dati sull’economia regionale, sulla dotazione infrastrutturale, sui traffici delle reti di trasporto, a partire dai dati contenuti nel portale camerale C.Stat;

Sensibilizzazione e informazione alle imprese: sono stati organizzati 4 webinar tematici, dedicati alle tematiche della logistica intermodale, della transizione energetica sotto l’aspetto dei veicoli elettrici e sotto l’aspetto dell’utilizzo dei nuovi carburanti e infine della digitalizzazione dei documenti di trasporto, con l’analisi di modelli efficienti di city logistics;

Focus di approfondimento sulla resilienza della rete regionale: è stata realizzata un’analisi strategica sulla rete stradale e ferroviaria finalizzata a comprenderne la capacità di rispondere in modo efficace ed efficiente a eventi disruptive.

“L’attività di monitoraggio infrastrutturale rappresenta uno strumento fondamentale per leggere i fabbisogni territoriali e orientare le scelte strategiche – sono le parole del direttore di Uniontrasporti Antonello Fontanili - Uniontrasporti supporta Unioncamere e le Camere di Commercio della Toscana nel ruolo di ponte tra imprese e istituzioni, fornendo un contributo informativo in termini di dati e analisi finalizzato a migliorare la competitività dei sistemi locali, pianificare interventi e stimolare investimenti”.

I documenti del Programma infrastrutture sono disponibili sul sito camerale a questo indirizzo: https://www.lg.camcom.it/servizi/informazione-economica-prezzi/infrastrutture