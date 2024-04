Camera, Baccetti (Fdi): “Approvato ddl politiche sociali e terzo settore”

Firenze: “Senza voti contrari, ieri alla Camera dei Deputati è passato il Ddl di iniziativa governativa dedicato esclusivamente a politiche sociali e terzo settore,” è quanto riporta Simonetta Baccetti, responsabile del dipartimento toscano terzo settore di Fratelli d’Italia, - che prosegue - un messaggio inequivocabile che va a rafforzare il mondo della solidarietà e dell’economia sociale”.



“Le parole di Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, al termine del voto in Aula sono importanti – afferma Baccetti: “Stiamo approvando una legge articolata, nata grazie confronto al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, costruito passo dopo passo, in seno al Consiglio nazionale del Terzo settore, con gli enti e le categorie professionali coinvolte”.

“Un lavoro che pone attenzione a quel mondo dell’associazionismo e della solidarietà, ma non solo, perché l’attenzione del ddl è anche per i minori, con l’introduzione di nuove tutele per i minori più fragili e fuori famiglia. Adesso il tutto passa al Senato, un percorso importante che porta in se un messaggio di condivisione nell’interesse di un sempre e incisivo miglioramento delle politiche sociali”, conclude Simonetta Baccetti.