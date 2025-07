"Cambio di rotta": il programma di luglio e agosto

Non si ferma in estate il progetto Cambio di Rotta ma si trasferisce a terra nei mesi di luglio e agosto per una serie di eventi che vedono i partner e i sostenitori del progetto impegnati su una serie di iniziative ed incontri sul tema della cultura del mare e della navigazione.

Portoferraio: Dopo le uscite in mare nel mese di giugno, grazie al coordinamento della Lega Navale di Portoferraio, con le barche della Fondazione Exodus La Mammoletta che hanno ospitato le scuole superiori ISIS Foresi e ITGC Cerboni, riscuotendo l’adesione entusiastica degli studenti che hanno partecipato alle lezioni di vela ed alle prove in mare, le attività vedono impegnati altri soggetti in diversi paesi elbani. A Campo sono state realizzate due serate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per parlare di letteratura di mare e degli obiettivi del progetto. A Portoferraio, in occasione della visita del brigantino Pandora dell’associazione ligure Vela Tradizione asd che ospita giovani con disabilità per una crociera estiva, sarà possibile visitare la bella imbarcazione e confrontarsi sui temi dell’accessibilità, dell’ inclusione, del turismo lento e del valore dell’andar per mare per la formazione di giovani che in barca si assumono responsabilità e ruoli ben precisi.

In Agosto entrano in gioco altri due importanti partner: La Capitaneria di Porto di Portoferraio che grazie alla cortese disponibilità della Comandante Floriana Segreto apre i cancelli dei propri giardini per osservare le stelle con l’Associazione Astrofili Elbani, raccontando le antiche tecniche di navigazione e il Circolo della Vela di Marciana Marina che ospiterà presso la propria sede l‘incontro con il Prof. Duccio Cavalieri, autore del libro “I microbi salveranno il mondo?”

Il progetto “Cambio di rotta: percorsi nella consapevolezza via mare” è finanziato nell’ambito del bando “Siete Presente. Giovani e associazionismo. Ed 2025” promosso da CESVOT e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il contributo della Fondazione Livorno. Capofila è la Fondazione Isola d’Elba – lo ha ideato ed è coordinato dalla Direttrice Patrizia Lupi - insieme ad altri 22 soggetti pubblici e privati elbani a partire dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio, la USL Toscana Nord zona distretto Elba e U.F. SerD, Lega Navale di Portoferraio, il Circolo della Vela di Marciana Marina, le Pro Loco di Portoferraio, Capoliveri e Porto Azzurro, le Cooperative Sociali Arca e LINC, Incontriamoci in Diversi APS, Tip Tap One ASD, il Club del Mare di Campo, Auser odv, Dialogo odv, Associazione Astrofili elbani, Elba Officinale Aps, Elba del Vicino di Rio, ASD Vela Tradizionale, Circolo degli Artisti di Portoferraio, SIMTUR con Enjoy Elba Magazine, Infoelba, Generazione Mare, Associazione Territorio Italia, Igiene Service srl, Locman SpA.

Oltre alle attività a terra e a bordo del Pandora, il calendario prevede anche nei prossimi mesi, l’impiego delle imbarcazioni della Fondazione Exodus La Mammoletta: il Bamboo, un Baltic 51 sloop di circa 16 metri e il Maria Teresa, Hallberg-Rassy 49, cutter di circa 15 metri, per accompagnare i giovani e gli ETS elbani alla scoperta della loro Isola guardandola dal mare. Emblematico il titolo del progetto che prende spunto proprio dall’esperienza dei giovani della Mammoletta che sono una testimonianza di come sia possibile un “cambio di rotta” quando si affronta la navigazione, che sia in mare che nella vita, contando sull’aiuto degli altri e sulle competenze e l’impegno di tutti.

Per informazioni: fondazioneisoladelba@gmail.com