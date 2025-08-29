Cambio della guardia al Polo Liceale Aldi di Grosseto. Mugnai lascia, arriva Giorgia Ricci

Grosseto: Dal 1° settembre il Polo Liceale Aldi di Grosseto avrà una nuova guida. L’attuale dirigente scolastico Roberto Mugnai lascia l’incarico per intraprendere una nuova esperienza professionale in ambito sindacale, assumendo un ruolo a tempo pieno all’interno di Dirigentiscuola, di cui è presidente regionale e vicepresidente nazionale.

La direzione dell’Istituto sarà affidata alla vincitrice del concorso regionale per dirigenti scolastici, prof.ssa Giorgia Ricci, già prima collaboratrice del dirigente uscente.



