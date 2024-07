Cambio al vertice della Polizia provinciale di Grosseto: il nuovo comandante è Lorenzo Meloni

Grosseto: Lorenzo Meloni, 39 anni, è il nuovo comandante del Corpo di Polizia provinciale di Grosseto. L’incarico gli è stato conferito con decreto del presidente della Provincia, Francesco Limatola. Meloni succede al comandante Stefano Pacini, che è andato in pensione.



“Lascio il comando di un corpo di Polizia veramente ben organizzato e strutturato, – ha dichiarato Stefano Pacini – di cui vado fiero. Un corpo di Polizia, che nonostante le difficoltà economiche affrontate in questi anni dalle amministrazioni pubbliche, ha saputo mantenere altissimi livelli di efficienza, come dimostrato dai verbali, sia dal punto di vista amministrativo, sia nelle attività di carattere penale e nel presidio del territorio. Un corpo che mi ha dato grandi soddisfazioni. Auguro buon lavoro al neo comandante Meloni.”

“Provengo dall’esperienza di Comandante della Municipale di Cinigiano dopo anni di lavoro come agente a Grosseto. – spiega Lorenzo Meloni – Il comando della Polizia provinciale è una cosa diversa: sarò alle prese con un territorio molto più vasto e con competenze nuove. Accetto volentieri questa importante sfida e affronterò l'incarico con il massimo impegno.”

Attualmente la Polizia provinciale di Grosseto è formata da 14 agenti.

“Avevamo assunto Lorenzo Meloni circa 7 mesi fa – spiega Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto - anche in previsione del pensionamento di Pacini, che ringrazio per il lavoro che ha svolto in questi anni. Pacini è un mio compaesano, conoscevo per questo da tempo il suo valore, che ho potuto toccare con mano, negli anni in cui ha guidato il comando provinciale. Fare il presidente della Provincia con un comandante come Stefano è stato un po’ più facile. Sono felice che abbia lasciato il testimone ad un giovane capace che sicuramente si dimostrerà all’altezza. Meloni ha fatto anche un buon affiancamento con Pacini in questi mesi. Tra l’altro è uno dei più giovani comandanti della Polizia provinciale in Italia e questo è il segnale di una nuova Provincia che vuole dare fiducia ai giovani e favorire il ricambio generazionale. Ringrazio di nuovo Pacini e auguro buon lavoro al neo comandante Meloni.”

Nella foto da sinistra: Pacini, Limatola e Meloni