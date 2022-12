Cambio al vertice della Cisl Funzione pubblica: Simona Piccini nuova segretaria gener

Grosseto: Simona Piccini è la nuova segretaria generale della Cisl Funzione pubblica e prenderà il posto di Luciano Biscottini. La sua elezione è avvenuta durante il congresso, che si è svolto all’hotel Granduca di Grosseto, alla presenza del segretario nazionale Maurizio Petriccioli, del reggente Mauro Giuliattini della Fp Toscana e di Katiuscia Biliotti, segretaria generale della Cisl Grosseto. Oltre all’elezione di Piccini sono stati confermati dal consiglio in segreteria le figure di Luciano Biscottini e Patrizia Pieri che si occuperanno rispettivamente di sanità, terzo settore e polizia municipale ed enti locali.



“Sono felice di questo nuovo incarico – ha detto Simona Piccini, nuova segretaria generale Cisl Funzione pubblica – e continuerò con grande impegno il lavoro svolto fin qua da Luciano Biscottini. C’è tanto da fare e, come sempre, pianificheremo e svolgeremo i compiti stabiliti con l’aiuto di tutti. Negli ultimi anni le attività contrattuali negli enti sono aumentate e diventate sempre più complesse. La specializzazione del sindacalista è sempre più richiesta e quindi la nuova segreteria dovrà affrontare con maggior presenza e capillarità le tutele e l'applicazione dei nuovi Ccnl della Sanità e del terzo settore oltre a quelli delle funzioni locali e centrali caratterizzate da un elevato numero di amministrazioni”.





Alla neosegreteria vanno le congratulazioni dei colleghi: “Auguro un buon lavoro a Simona Piccini – ha dichiarato Luciano Biscottini – per questo suo nuovo incarico. La Cisl nazionale, dopo le elezioni Rsu, nella quale abbiamo ottenuto buoni risultati, ha voluto investire nella federazione di Grosseto con un progetto di rafforzamento dei servizi agli iscritti e per l'aumento della presenza Cisl sugli enti pubblici del nostro territorio. Sono sicuro che il nostro impegno per cercare di migliorarci sempre più non verrà meno”. A ricordare l'impegno dell'organizzazione sindacale è anche il segretario generale nazionale di Cisl Funzione pubblica Maurizio Petriccioli: "Il nostro è un impegno che assumiamo con piacere perché crediamo fortemente nel potenziale di una realtà come quella di Grosseto e nella necessità di rafforzare la nostra presenza sindacale, con una persona a tempo pieno, in questa importante realtà della Toscana. Le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici hanno dimostrato una straordinaria capacità di risposta ai bisogni delle persone: dalle amministrazioni dello Stato a quelle degli enti locali, dalla sanità pubblica a quella privata, dalle rsa, alle case di riposo e a tutte le strutture che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali del terzo settore, hanno tutti mostrato capacità di adattamento e risposta immediata ai bisogni di protezione delle persone durante gli anni più drammatici dell’emergenza covid prima e di quella economico-sociale poi. Rafforzare la struttura di Grosseto - conclude Petriccioli - va nella direzione di dare una maggiore risposta in termini di assistenza sindacale alle colleghe e ai colleghi e una migliore presenza dei nostri dirigenti nel territorio”.