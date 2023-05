"Calvino incontra Pasolini". Al Museo di Vetulonia

Castiglione della Pescaia: Domenica 7 Maggio alle ore 19.00, all’interno del Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia si terrà lo spettacolo teatrale multimediale dedicato ad Italo Calvino, in occasione dei 100 anni dalla nascita dal titolo “Calvino incontra Pasolini”, ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis, in collaborazione con l’Associazione culturale Archeo Theatron, promosso dal MuVet, con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia.



L’evento del 7 maggio si colloca nell’ambito degli appuntamenti dedicati al centenario dell’intellettuale tra i più importanti e raffinati narratori italiani del secondo Novecento.

«Abbiamo accolto la proposta – spiega la sindaca Elena Nappi che segue in prima persona le politiche culturali del Comune costiero – in quanto consideriamo lo spettacolo di assoluto pregio e da inserire negli eventi dedicati all’intellettuale, poiché il Comune sta puntando sul legame che Calvino aveva con Castiglione, il suo luogo del Cuore».

«Un cittadino illustre – aggiunge la prima cittadina riferendosi a Calvino - che ha vissuto per buona parte della sua vita a Castiglione e che soprattutto durante i suoi soggiorni in Italia aveva rapporti e incontri culturali con i maggiori intellettuali del tempo, tra questi proprio con Pier Paolo Pasolini, con il quale era spesso in polemica, ma che furono entrambi, a modo loro, critici della modernità».

De Angelis, che ha da poco chiuso l’anno di Pasolini con diversi spettacoli a lui dedicati su tutto il territorio nazionale, apre il centenario di Italo Calvino con un suo adattamento proprio dal prestigioso Museo archeologico del comune costiero. Nello spettacolo si metteranno a confronto i due intellettuali più ricercati del secolo scorso: Pasolini è immersione nella lotta, Calvino incarna l’osservazione del mondo; Pasolini è passione tragica, Calvino è ragione illuminista con una componente anche giocosa; Pasolini è espressività esorbitante, Calvino è rigore dello stile. Attraverso la voce di Agostino De Angelis, l’accompagnamento al violino del Maestro Massimo Bacci e al pianoforte di Rosalba La presentazione con la video proiezione di immagini e filmati in cui si confronteranno i due intellettuali, si darà risalto ai due modi di pensare la letteratura e ai due modi di pensare la vita: l’uno l’imprudenza della passione, l’altro la prudenza del raziocinio.

L’ingresso al Falchi per l’evento, sarà libero fino ad esaurimento posti.

Per info MuVet: museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it telefono: 0564948058 – 0564927241.