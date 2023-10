"Calvino e la storia". Incontro con Stefano Adami

Castiglione della Pescaia: Proseguono presso la Biblioteca Comunale Italo Calvino di Castiglione della Pescaia gli incontri dedicato all'autore in occasione del centenario della nascita.



Venerdì 20 ottobre, alle 17:00, Stefano Adami racconta "Calvino e la storia".

Sarà un dialogo aperto con il pubblico attraverso il quale Adami metterà in risalto il rapporto dello scrittore con la storia, dall'esperienza partigiana al dopoguerra, dalla visione più razionale del periodo giovanile che si manifesta nella stesura dei primi racconti fino allo sperimentalismo degli ultimi decenni quando nei suoi romanzi Calvino mescola ambientazioni storiche a visioni fantastiche ed irrazionali.

Stefano Adami, originario di Grosseto, è stato docente universitario in Inghilterra ed in America. E’ un profondo conoscitore sia delle opere che della biografia di Italo Calvino. Si è occupato di librettistica italiana barocca ed è collaboratore della Encyclopedia of Italian Literary Studies della Princeton University.