“Calvino e la politica, tra anni Settanta e Ottanta”. L’incontro è al Polo Universitario Grossetano

Martedì 31 ottobre alle 17 al Polo Universitario Grossetano



Grosseto: Il ciclo di incontri “Conoscere Calvino”, organizzato dalla Fondazione Luciano Bianciardi in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano, dopo essersi aperto la scorsa settimana con un interessante dialogo su “Il sentiero dei nidi di ragno”, prosegue martedì 31 ottobre alle 17 con un dibattito su “Calvino e la politica, tra anni Settanta e Ottanta”. L’incontro si terrà nell’aula delle Colonne dell’università in via Ginori 43. Interverrà il docente Paolo Giovannetti della Iulm di Milano. Presenterà Riccardo Castellana, professore di Letteratura italiana contemporanea all’università di Siena e membro del comitato scientifico della Fondazione Bianciardi.

Paolo Giovannetti, ordinario di Letteratura contemporanea all’università Iulm di Milano, studioso calviniano ed esperto di poesia e narrativa tra Ottocento e Novecento, affronterà il tema del rapporto tra letteratura e politica che, sempre stimolante, si presenta particolarmente interessante in un autore come Calvino. Lo scrittore di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita, infatti, dopo esordi letterari chiaramente legati alle vicende storiche dell’Italia immediatamente postbellica e alla personale esperienza partigiana, è stato accusato da più parti di aver preso le distanze dall’impegno scegliendo strade espressive “più facili”. Un giudizio che sarà interessante mettere in discussione. Incontro da segnalare per appassionati di letteratura e di storia politica. Introdurrà l’incontro Lucia Matergi, direttrice scientifica della Fondazione Bianciardi. L’ingresso è libero.