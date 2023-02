Calossi: "Ottaviani parla del passato per non parlare del caro carburanti"

Enrico Calossi, Consigliere Comunale della lista Follonica a Sinistra per Andrea Benini, risponde alla nota di Agostino Ottaviani (FDI)

Follonica: "Scrive Agostino Ottaviani, di Fratelli d’Italia, di sentirsi accapponare la pelle mentre legge i miei post sui social. Devo dire che anche io, come altri milioni di italiani, mi sento accapponare la pelle quando faccio il pieno all’auto, quando pago le bollette e quando trovo i prezzi lievitati nei supermercati. Questi sono i problemi che ancora il governo Meloni non riesce a risolvere, facendo arrabbiare gli italiani. E conosciamo la tattica in politica: quando un partito è in difficoltà comincia a voler parlare di altro.

Ma stupisce che Ottaviani contesti un mio post nel quale ricordo e condanno le numerose guerre di aggressione dell’Italia fascista. Ammetto di aver dimenticato l’Abissinia e l’Albania, invase rispettivamente nel 1935 e nel 1939. Ma ho correttamente riportato le dichiarazioni di guerra alla Grecia, alla Francia e al Regno Unito nel 1940, e alla Jugoslavia, all’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e agli Stati Uniti d’America nel 1941. La stupidità e la cialtroneria del fascismo sta tutta lì: un regime che si pensava guerriero e che neanche guardava le dimensioni dei paesi che voleva aggredire. Un regime in piena sindrome da piccolezza e che, per giunta, non pensava alle orrende conseguenze che toccarono ai nostri connazionali a seguito di quelle sciocche dichiarazione di guerra. Un regime che non pensa alle conseguenze che subiranno i propri connazionali è un regime che non merita rispetto. Per questo da anni mi impegno a ricordare in ogni occasione le aggressioni agli altri Paesi commesse durante il ventennio.



Voglio concludere ricordando la presa di posizione congiunta assunta nel 2023 dalle associazioni partigiane italiane (ANPI), slovene (ZZB NOB) e croate (SABA HR). E cioè che auspichiamo “che con ricerche fondate di storici professionisti siano precisati i motivi e le responsabilità che hanno portato alle foibe e all'esodo e a ciò che ha fatto seguito alla capitolazione dell'Italia e alla liberazione dell'Istria, della Dalmazia e di tutti i territori ex jugoslavi soggetti all'invasione italiana”. Pertanto, rinnovo alla sezione locale di Fratelli d’Italia, con la quale non ho avuto difficoltà in passato a mantenere sempre un dialogo franco e sincero (nel 2019 abbiamo anche cofirmato una mozione di condanna dell’invasione turca della Siria), l’invito ad un confronto pubblico su questi temi e sul passato della nostra Nazione. Spero che non temano il confronto civile e il dibattito sui temi", conclude Enrico Calossi, Consigliere Comunale della lista Follonica a Sinistra per Andrea Benini.