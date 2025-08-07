Calici di Stelle: in tutta la Toscana occhi all’insù con il calice

Il Movimento Turismo del Vino Toscana ha pubblicato nel portale i programmi dei borghi e delle cantine sparsi in tutta la regione: dai picnic sotto le stelle alla vista con l’astronomo. Anche la Pizza protagonista grazie all’accordo con i pizzaioli dell'Associazione Verace Pizza Napoletana. Dal 25 luglio al 24 agosto tanti eventi, degustazioni, iniziative tra storia, cultura e gastronomia.

Montalcino: Tutto pronto anche in Toscana per l’appuntamento con Calici di Stelle, l'evento promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana che quest'anno si svolgerà con iniziative in numerosi borghi e nelle tante cantine del territorio nell’arco di tempo dal 25 luglio al 24 agosto. Un mese nel cuore delle notti più calde dell’anno da vivere in compagnia alla scoperta del territorio e delle eccellenze, a partire proprio dalle piazze e dalle cantine. Anche quest’anno le aziende di MTV Toscana hanno dato vita a un cartellone di iniziative pensate per i tantissimi appassionati, anche più giovani che si troveranno in Toscana per vivere in un contesto unico una o più notti speciali e poter godere della meravigliosa natura del territorio con eventi pensati e tagliati su misura anche per bambini e famiglie in vacanza.

«Calici di Stelle come Cantine Aperte è ormai il “marchio” del Movimento Turismo del Vino – spiega Anastasia Mancini, presidente di MTV Toscana (foto 1) – anche per quest’anno abbiamo chiesto alle nostre cantine di pensare appuntamenti originali e adatti a tutte le età, a tutti i tipi di appassionati che si ritroveranno in cantina a festeggiare l’estate con il vino, e in molti casi anche il cibo, le notti estive».





Notti di stelle, di vino, di picnic dal tramonto e anche di pizza italiana. Dal Chianti Classico alle terre del Chianti, da Montalcino a Montepulciano, da San Gimignano alla Val d’Orcia, ma anche la costa maremmana fino a Carmignano, tantissimi i programmi in tutti i territori del vino toscano che le cantine che hanno aderito hanno messo in piedi per accogliere i turisti nelle notti d’estate. Dagli aperitivi al tramonto, passando per le cene in vigna, dai picnic ai barbecue party. Poi non mancheranno degustazioni insieme agli astronomi professionisti per vedere da vicino stelle e pianeti mentre si degusta un vino. Poi safari in vigna a caccia di selfie e abbinamento vino profumi d’autore. Senza dimenticare la pizza, che è il tema del 2025 lanciato dal Movimento Turismo del Vino grazie all’accordo con AVPN, l’Associazione Verace Pizza Napoletana che, da oltre 40 anni, promuove e tutela nel mondo la pizza napoletana con oltre 1000 pizzerie in ben 61 Paesi. I programmi delle aziende sono pubblicati sul portale ufficiale www.mtvtoscana.com

Gli eventi in programma dei comuni della Toscana. Sono tanti i comuni e i borghi del territorio regionale della Toscana che hanno in programma uno o più giorni di festa per Calici di Stelle. Si parte da Castellina in Chianti (Si) dal 7 all’11 agosto; a Castiglione D’Orcia (Si) il 9-10 agosto; a Certaldo (Fi) dall’8 al 10 agosto; a Montepulciano (Si) serata il 10 agosto; A Pitigliano (Gr) dal 9 al 10 agosto; a Poggibonsi (Si) festa con Calici di Stelle il 10 agosto; Rapolano Terme (Si) festeggia il 13 agosto; Suvereto (Li) il 10 agosto così come Vinci (Fi). Anche in questo caso tutti i programmi e gli orari sono disponibili sul portale www.mtvtoscana.com.

Calici di Stelle. Dal 1996 è l’evento promosso dal Movimento Turismo Vino in tutta Italia durante il periodo estivo. Un marchio registrato dal Movimento che apre le porte a oltre un milione di visitatori (questi i numeri della passata edizione) in una notte particolare come quella di San Lorenzo, il 10 agosto, ma anche nelle serate estive italiane scelte per questo evento ormai sempre più atteso dagli appassionati. Un evento all’insegna del divertimento e della socialità ma sempre promotore del bere consapevole e attento. Anche in questa occasione, infatti, il Movimento Turismo del Vino rinnova la partnership con Wine In Moderation per sensibilizzare i visitatori, soprattutto i più giovani, verso un consumo di vino moderato attraverso attività divulgative e sconti dedicati ai guidatori.

L'Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie circa cento soci fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità.



