Calcio. Virtus Maremma, Il Direttivo si rinnova nel segno della continuità

Roccastrada: Momento importante per la Virtus Maremma che nei giorni scorsi ha rinnovato il proprio consiglio direttivo, una tappa fondamentale per il futuro della società nata nel 2016 per promuovere il settore giovanile, che ha fatto e sta facendo la storia dello sport giovanile nel Comune di Roccastrada. Dopo l’approvazione del bilancio relativamente e alla scadenza del quadrienno si è svolta l’ Assemblea molto partecipata dove sono stati tracciate le linee guide per il prossimo futuro ma anche fatto un punto della situazione sul recente passato.

In questo quadro certamente non facile dopo due anni contrassegnati dall'emergenza Covid ma con una spinta energica che arriva dalla base e dal grande incremento di tesserati, lascia la carica di Presidente per calarsi nel nuovo ruolo di Tesoriere Rodolfo D'Incà, alla guida della società fin dalla sua nascita nel 2016, e gli subentra Massimo Turacchi, Vice Presidente Riccardo Ortimini.

Le prime parole del nuovo Presidente << Sono orgoglioso di rappresentare un’Associazione che è una realtà sportiva e sociale così importante e significativa per il territorio, sono onorato ma sento anche una grande responsabilità. Ringrazio il Consiglio Direttivo ed i soci della per la fiducia che mi hanno accordato. Metto a disposizione il massimo impegno per assicurare lo sviluppo sportivo e solidale che la Virtus porta avanti dalla sua nascita, c’è tanto da fare ma sono certo che, insieme ai nostri dirigenti, operatori sportivi e i tecnici, sapremo tradurre in azioni concrete il progetto che abbiamo costruito affinché l’attività sportiva sia parte integrante dell’esperienza formativa sul territorio dei nostri giovani. Ringrazio i dirigenti che, per scelte personali, hanno deciso di uscire dal Consiglio Direttivo ma che hanno dato la disponibilità a collaborare ed "aiutarci" sempre e comunque, ringrazio i nuovi arrivi tra cui Eleonora Orlandini che rivestirà il ruolo di responsabile della Scuola Calcio, un doveroso "grazie" a Michele Carlesi e Rodolfo D'Incà che nonostante l'impegno gravoso di questi anni passati nella Società, con entusiasmo hanno deciso di proseguire nel progetto >>

Infine, la dichiarazione del presidente uscente Rodolfo D'Incà che lascia la guida dell'Associazione dopo sei anni, ma che rimarrà membro del Consiglio Direttivo: "Consegno il timone a Massimo, dopo sei anni è giusto un "ricambio" per dare nuovi stimoli e obbiettivi. Sono certo che l’Associazione sia in buone mani, il nuovo presidente saprà interpretare al meglio i valori che la Virtus da sempre persegue portando al contempo idee, contributi e progetti nuovi.>>