Calcio Us Grosseto, gran confusione. Di Matteo non è più presidente

Grosseto: Ci chiediamo, e se lo chiede soprattutto la città e i tifosi, come ha fatto a finire in basso il Grosseto? C'era una volta una società ad un passo dalla serie A, con in testa un grande condottiero, Piero Camilli. Ricordi solo ricordi, si cerca uno sbocco che al m omento non c'è .



L’Us Grosseto sembrerebbe nella confusione più totale. Il presidente Nicola Di Matteo si è dimesso, via Cinelli, al suo posto, Giuseppe Guida, con le mansioni di amministratore unico. Circolano voci su Gianni Lamioni, ma ancora nulla di concreto sembrerebbe. Nel frattempo Mussi conferma che non farà il direttore sportivo.

Il Grosseto, relativamente al calcio giocato, è uscito battuto dal Serravezza nel suo debutto casalingo, incamerando così, la seconda sconfitta consecutiva, dopo il crollo a Poggibonsi nella prima del campionato serie D. Un'altra delusione, una sconfitta che brucia dove soli i giovani protagonisti dell'ultima Coppa Passalacqua si sono salvati e dopo essere andati in svantaggio, erano riusciti ha raddrizzarla, grazie ad un guizzo di Rotondo, per poi cedere in maniera definitiva, pochi attimi più tardi.