Sport Calcio Uisp, al via la stagione 2023/24 con il regolamento delle Coppe 11 settembre 2023

Gianni Mancini

Grosseto: Tutto pronto per il via della stagione 2023-2024 della Uisp con il regolamento delle Coppe.

Per la rinuncia della società Paganico il regolamento delle Coppe è stato modificato. Coppa cat. 1 Cinque gironi da 3 squadre e un girone da 2 squadre: prima giornata 2 ottobre seconda giornata 9 ottobre terza giornata 16 ottobre. Le prime due di ogni girone a tre squadre passano alla seconda fase compreso la vincente del girone a due squadre. 2^ fase – Andata 23 ottobre ritorno 30 ottobre. Gli accoppiamenti alla seconda fase (11 squadre) saranno sorteggiati tenendo conto che le squadre uscite dallo stesso girone non potranno rincontrarsi. Una delle prime classificate passa direttamente tramite sorteggio. 3^ fase – andata 8 gennaio 2024 ritorno 15 gennaio 2024. Anche gli accoppiamenti della terza fase saranno sorteggiati le cinque vincenti più la squadra qualificata di diritto (6 squadre). Semifinale – in gara unica in casa della meglio qualificata 4 marzo 2024. Tre squadre più una ripescata (eliminata ai rigori o disciplina). Finale 28 marzo 2024 in campo neutro. Lunedì 16 ottobre 2023 finale coppa dei campioni TALAMONE – GASVORRANO Coppa cat. 2 Sei squadre eliminate dalla coppa cat. 1. and. 23 ottobre rit. 30 ottobre 1- eliminata girone A – eliminata girone C 2 –eliminata girone B – eliminata girone E 3 -eliminata girone F – eliminata girone D Semifinale and. 8 gennaio 2024 – rit. 15 gennaio tre squadre più una ripescata( stesso criterio coppa cat. 1) finale 4 marzo campo neutro. Tutte le gare casalinghe saranno disputate il sabato o il lunedì a seconda delle esigenze delle squadre(il giorno è quello scelto per il campionato). Coppa del presidente Quattro squadre per girone dalla 5^ all'8^ ad incrocio 5^ - 8^ / 6^- 7^ Play off LE PRIME 4 DI OGNI GIRONE AD INCROCIO L'ultima del girone a 9 squadre sarà eliminata. GIRONI DI COPPA CAT. 1 GIRONE (A) – MONTEMAZZANO – BOCCHEGGIANO – VETULONIA GIRONE (B) – GAVORRANO – FOLLONICASENZUNO – VENTURINA GIRONE (C) – DISPERATA – ATL. GROSSETO – TORNIELLA GIRONE (D) – MAGLANO – S.ANGELO – ARGENTARIO GIRONE (E) – POLVROSA – GRANDUCATO GIRONE (F) – TALAMONE – ALBERESE – SEGGIANO Martedì 19 settembre alle ore 20:30 presso la sala riunioni del Comitato provinciale a Grosseto in Viale Europa 161 è indetta la riunione annuale per le società partecipanti alle coppe e al campionato di calcio a 11.

