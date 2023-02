Calcio: tutte le squadre Real azzurra Etruria fuori dalla bagarre retrocessione

Acquapendente: Comparto calcistico regionale ASD Real Azzurra Etruria equidistante in positivo dalle bagarre retrocessioni nell’ultimo week-end di Febbraio. Guadagna piccolo spazio in avanti (da +10 a +11) la Categoria Under 14 di coach Luca Fortuni che impatta per 0-0 sul terreno di gioco dell’ASD Dopolavoro Football Club srl. Sabato 04 Marzo alle ore 15.00 arriverà al Boario una ASD Polisportiva Faul Cimini srl che dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro l’ASD P.C. Aurelio è pienamente dentro la zona calda. Il maltempo imperversante nella mattinata domenicale (4 gare su 7 rinviate) rende difficilmente decifrabile la Categoria Under 15.

Parziale quindi e da leggere con attenzione il giudizio positivo sul team di Gianfranco “Lallo” Montagnoli che seppur perdendo 5-1 sul terreno di gioco del ASD P.C. Aurelio (in rete Filippo Paolini) mantiene 2 punti di vantaggio sulla zona calda, perchè tutte e tre le squadre alle proprie spalle devono recuperare una gara. Domenica 05 Marzo alle ore 10,30 arriverà al Boario un GSD Pianoscarano per una gara che si preannuncia equilibrata ma che ai nastri dai partenza vedrà i rionali con sicuramente più birra in corpo visto che a differenza degli altoviterbesi non hanno giocato. Seppur sconfitta per 1-0 a domicilio dall’ASD Tarquinia calcio, l’Under 17 di coach Andrea Colonnelli mantiene 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Domenica 05 Marzo alle ore 11.00 trasferta all’Enrico Galli di Cerveteri per affrontare la capolista ASD che è uscita indenne (2-2) dal terreno di gioco dell’ASD Real Testaccio.