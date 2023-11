Sport Calcio: Siglato patto collaborazione tra Us Grosseto e Figc settore giovanile e scolastico 15 novembre 2023

15 novembre 2023 146

146 Stampa

Redazione

Grosseto: La società U.S. Grosseto 1912, rappresentata per l’occasione da Maurizio Bruni, Direttore Tecnico della Scuola Calcio e dell'Area Femminile, ha preso parte alla cerimonia di sottoscrizione del "Patto di Collaborazione" tra il club del patron Giovanni Lamioni e l'Area di Sviluppo Territoriale - Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., evento che si è tenuto presso l'Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Per la F.I.G.C. erano presenti tutte le figure apicali: il Vice Presidente Nazionale del Settore Giovanile Scolastico Vito Roberto Tisci, il Presidente della LND Toscana Paolo Mangini ed il Coordinatore Regionale della Toscana del Settore Giovanile Enrico Gabrielli. La giornata si è conclusa con la firma di un accordo finalizzato allo svolgimento con cadenza mensile di incontri tra gli staff dell'Area Femminile del Grosseto ed i tecnici della Federazione. L’apertura di questo canale porterà ad una programmazione congiunta delle sedute di allenamento, con protagoniste le giovani calciatrici sotto la stella polare della nuova filosofia del SGS della F.I.G.C. denominata:" Giochiamo tutti di più e meglio”. Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Calcio: Siglato patto collaborazione tra Us Grosseto e Figc settore giovanile e scolastico Calcio: Siglato patto collaborazione tra Us Grosseto e Figc settore giovanile e scolastico 2023-11-15T14:39:00+01:00 202 it Siglato patto collaborazione tra Us Grosseto e Figc settore giovanile e scolastico PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/04/06/20200406133551-58d26d79.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/04/06/20200406133551-58d26d79.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 15 Nov 2023 14:39:00 GMT