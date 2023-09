Calcio: Siglata importante partnership tra Estra Spa e US Grosseto 1912. Vedi filmato

Vedi galleria foto e video

Grosseto: L’U.S. Grosseto è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con Estra, storica azienda leader nel comparto dell’energia e punto di riferimento del territorio grossetano. Vicina alla città e alla squadra espressione della comunità, Estra è l'impresa che si è rivelata essere nel corso del tempo quella che ha alimentato con sempre maggiore costanza il progetto biancorosso, contribuendo in maniera tangibile allo sviluppo e al consolidamento della società della famiglia Lamioni sotto il profilo sia sportivo che strutturale.





Con il sostegno di Estra, il Grosseto prosegue inoltre nel programma di crescita del calcio giovanile, presente in tutte le categorie dall’attività di base fino alla Juniores, passando per un florido settore femminile, nell’ottica di un radicamento sempre più profondo nel territorio maremmano. Il legame di Estra con il Grosseto, connubio inscindibile in ogni fase recente della storia del Grifone, sarà declinato con particolare rilevanza allo Stadio Carlo Zecchini, teatro delle gare casalinghe del campionato di Serie D, attraverso l’esposizione del marchio dell’azienda nella sala interviste e con il passaggio dei segni distintivi sui led pubblicitari. Estra riceverà inoltre ampia visibilità all’interno dei canali di comunicazione ufficiali di U.S. Grosseto. Un binomio che prosegue verso nuovi traguardi.

“È un grande orgoglio legare il nome del Grifone ad una realtà vincente ed affermata – ha affermato Giovanni Lamioni, presidente del Grosseto - in ambito nazionale ed in più settori, quale Estra, che peraltro sempre ha dimostrato attenzione e vicinanza allo sport ed al nostro territorio”.





“L’Amministrazione comunale è felice di vedere come certe sinergie, volte a favorire le realtà sviluppate all’interno della comunità, si prolunghino nel tempo – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport, Oonorevole Fabrizio Rossi – Questo binomio così interessante si è rivelato, negli anni, importante permettendo di aiutare la U.S. Grosseto a crescere e a raggiungere nuovi risultati.”

“Consolidare la partnership con il Grosseto Calcio per Estra – Ha esordito Francesco Macrì, Presidente di Estra -, significa rafforzare la nostra identità in questo territorio. La grande popolarità del calcio fa di questo sport un forte viatico per raggiungere tante persone e tante famiglie e sappiamo bene come l’US Grosseto sia l’emblema di un legame indissolubile con questa città, militando nel campionato di serie D e sviluppando inoltre l’attività giovanile dalla Scuola Calcio fino alla categoria Juniores Nazionale. Se tutto il mondo guarda al calcio, è naturale che utility del calibro di Estra, che ha conosciuto, specie negli ultimi tempi, un’espansione così significativa nell’area grossetana, voglia campeggiare nei luoghi simbolo della città”.





