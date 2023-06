Sport Calcio serie D: Riccobono firma per il Grosseto 6 giugno 2023

6 giugno 2023 303

303 Stampa



Redazione Lโ€™attaccante Riccobono รจ il primo innesto della stagione sportiva 2023-2024.

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 comunica di aver raggiunto lโ€™accordo con Gianni Riccobono, assicurandosi le prestazioni del calciatore classe 1995, che vestirร la maglia biancorossa a partire dallโ€™1 luglio, sottoscrivendo un accordo di durata triennale.

Il fantasista mancino รจ entrato nel gotha della categoria dopo due campionati di Serie D ad alto livello con i colori del Poggibonsi, club dove ha realizzato 18 reti in 34 partite in questa annata, bottino che va ad aggiungersi ai 15 centri del 2021-2022. Nel curriculum di Riccobono anche una parentesi nel massimo campionato dilettantistico 2020-2021 al Lornano Badesse, compagine dove รจ stato allenato dal mister del Grosseto Vitaliano Bonuccelli. Un percorso in crescendo quello del nuovo volto del Grifone, che, partendo dallโ€™Eccellenza con i sodalizi del Gambassi e del San Miniato Basso, si รจ consacrato in Serie D a suon di goal e di assist. La Societร rivolge a Gianni Riccobono un cordiale benvenuto, formulando gli auguri di buon lavoro al neo attaccante grossetano. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Calcio serie D: Riccobono firma per il Grosseto Calcio serie D: Riccobono firma per il Grosseto 2023-06-06T18:48:00+02:00 201 it ๐—š๐—œ๐—”๐—ก๐—ก๐—œ ๐—ฅ๐—œ๐—–๐—–๐—ข๐—•๐—ข๐—ก๐—ข ๐—ป๐˜‚๐—ผ๐˜ƒ๐—ผ ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—š๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐˜๐—ผ PT1M /media/images/lamioni-vetrini-grosseto-2023.jpg /media/images/lamioni-vetrini-grosseto-2023.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 06 Jun 2023 18:48:00 GMT