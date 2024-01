Calcio serie D: prevendita dei biglietti per assistere alla gara Grosseto-Livorno. Tutte le info

Grosseto: La società informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla gara Grosseto-Livorno, in programma domenica 14 gennaio 2024 presso lo Stadio Carlo Zecchini, aprirà mercoledì 10 gennaio 2024 alle ore 10.00.

I tagliandi non saranno nominativi e saranno acquistabili dai sostenitori biancorossi con le consuete modalità, le medesime fasce di prezzo ed attraverso i canali abituali dell’attuale stagione sportiva.

Sarà infatti possibile acquisire il biglietto presso il Centro Sportivo di Roselle in orario 10.00-13.00 e 15.00-18.00, presso l’Edicola La Vasca, la Tabaccheria Stolzi, l’Edicola Il Semaforo ed online attraverso il sito Ciaotickets.com

Il giorno della gara i botteghini di Piazzale Donatello saranno regolarmente aperti.

Grande novità per il settore giovanile e per la scuola calcio. Straordinariamente per la gara con il Livorno sarà varata una promozione riservata a tutto il pianeta biancorosso: i tesserati, vestiti con la tuta di rappresentanza di U.S. Grosseto, entreranno gratis in Curva Nord, mentre gli istruttori, i dirigenti e i collaboratori usufruiranno dell’omaggio in Tribuna Laterale Nord.

In merito ai biglietti di settore ospiti, riservati alla tifoseria del Livorno è stata invece adottata un’apposita determinazione dalla Questura di Grosseto, su indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

I tagliandi saranno acquistabili soltanto a Livorno e Provincia nelle ricevitorie individuate dalla società ospitata entro le ore 19.00 del giorno antecedente alla partita, previa esibizione di un documento di identità.