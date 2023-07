Calcio Serie D: presentato il nuovo Grosseto

Grande festa al Centro Sportivo di Roselle dove è andata in scena la presentazione dell’US Grosseto 2023. Presenti le maggiori autorità sportive con in testa il patron Giovanni Lamioni. Sulla passerella sono sfilati trenta calciatori che faranno parte della rosa della prima squadra, nonchè tutte le squadre del settore giovanile.



Roselle: E' arrivato il grande giorno, con la presentazione ufficiale del nuovo Grosseto che parteciperà al campionato di serie D. Sul palcoscenico del Centro Sportivo di Roselle (ieri sera 30 agosto 2023 - ND) sono sfilati trenta calciatori, vecchi e nuovi che faranno parte della rosa della prima squadra. Entusiasmo alle stelle da parte dei tifosi grossetani, pronti a sostenere la squadra, nel tentativo di centrare la scalata alla serie C. Grande l'attesa per l'imminente impegno che vedrà la squadra biancorossa incontrare la Fiorentina allo Zecchini, martedì primo agosto, a 21 anni di distanza, quando le due squadre militavano in serie C. Mister Bonuccelli è arrivato a Grosseto pensando in grande, sognando un bel percorso nel tentativo di portare il “Grifone” molto in alto.

E' stata una serata da incorniciare, con oltre un migliaio di appassionati che hanno letteralmente invaso il Centro Sportivo di Roselle, dove l'US Grosseto, aveva realizzato un bellissimo schermo gigante per far conoscere agli appassionati i trenta giocatori della prima squadra. All'evento sono intervenuti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l'assessore Bruno Ceccherini, il presidente dei Banca Thema Fabio Becherini, l'On. Fabrizio Rossi, nonchè le maggiori autorità cittadine, con i responsabili dell'US Grosseto, dal patron Giovanni Lamioni, al direttore generale Filippo Vetrini.

“E' un Grosseto tutto nuovo” - è stato il commento introduttivo, del presidente avv. Fiorini. E' stata una grande festa per il Grifone, con tutte le squadre giovanili passate in rassegna sulla passerella allestita dalla società maremmana. E' a sua volta intervenuto Vetrini: “E’ il successo che speravo, nel vedere un grande pubblico festoso e voglioso ti tornare a vincere. Un grande successo” – ha commentato -nel vedere questi tifosi con il loro calore pronti a dare una forte mano al nuovo Grosseto, poi la bravissima giornalista Moira Armini ha presentato uno ad uno tutti i giocatori della la prima squadra.

Alla fine della sfilata è intervenuto il nuovo tecnico Bonuccelli, arrivato a Grosseto con un solo obiettivo portare il Grifone in alto.

Infine l'atteso intervento dell'amministratore nonché patron Giovanni Lamioni che ha espresso la propria felicità nel vedere una platea così felice alla vigilia della ripartenza della stagione per la quale lui e tutta la dirigenza crede nella realizzazione del sogno che è quello annunciato, puntare alla conquista della serie C, ma Lamioni crede in molto di più, ovvero che il Grosseto possa raggiungere la serie B. “Adesso è un sogno ma potrebbe diventare una bella realtà perchè a volte i sogni si avverano.” Ha concluso il patron.

Gran finale con canti dei festa e con l'augurio che il Grosseto possa disputare una grande partita contro la Fiorentina, domani sera martedì 1° agosto alle ore 20,45 allo Zecchini.

In conclusione uno straordinario spettacolo di fuochi pirotecnici.