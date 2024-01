Calcio, serie D: Pareggio 1-1 per il torelli maremmani nel derby contro il Livorno

Grosseto: Pareggio 1-1 per il torelli maremmani nel derby contro il Livorno. I labronici vanno per primi in vantaggio con Luis Henrique Pareggia al 47’ Sabelli per il Grosseto. Annullato un goal al Grosseto.





9’ Marzierli fa a sportellate con la difesa amaranto, cercando di sfruttare il traversone di Macchi. La palla schizza verso Aprili che sprigiona il destro di controbalzo dal limite dell’area. Pallone alto sopra la traversa.

11’ Cretella e Saio recuperano palla su Curcio. Riccobono raccoglie e tenta di accendersi. Il fantasista sterza ed arma il destro. Ci mette i guantoni il portiere Biagini.

15’ Spiovente di Curcio. Si avvita Giordani nel traffico. Torsione che non inquadra la porta.

18’ Livorno in vantaggio. I labronici sbloccano il risultato grazie a Luis Henrique, che approfitta di una preziosa sponda aerea di Giordani, lascia rimbalzare il pallone e fulmina Raffaelli con una potente saetta.

24’ Riccobono pesca il taglio di Macchi in piena area di rigore. Il portiere Biagini esce con personalità sui piedi del laterale biancorosso e guadagna calcio di punizione.

26’ Aprili dialoga con Riccobono, che serve largo Macchi. Il classe 2004 pennella in area. Sabelli manca per un soffio l’impatto con la deviazione di testa.

28’ Macchi calibra la conclusione dalla distanza. Biagini si rifugia in corner.

29’ Grosseto pericolosissimo su sviluppi di un calcio d’angolo effettuato da Riccobono. Bensaja ripropone sul secondo palo, dove Sabelli svetta, rimettendo in mezzo. Il pallone balla dentro l’area piccola prima di essere ammortizzato da Schiaroli. L’assistente Fenzi segnala però un fuorigioco.

37’ Nuova chance per i biancorossi. Angolo affilato di Riccobono. Biagini interviene in maniera difettosa. Sabelli colpisce di testa. Appostato sotto rete c’è Saio. Il difensore del Grosseto gira a lato da ottima posizione, trattenuto forse da un calciatore labronico.

40’ Manovra insistita del Grosseto. Macchi dal versante di sinistra imbuca verso Sabelli, che prende l’ascensore. Stacco di testa che sorvola la traversa.

44’ Contropiede Livorno, avviato da una finezza di Luis Henrique. L’attaccante lancia il compagno di reparto Giordani, che strappa centralmente e scaglia il destro da fuori. Soluzione che si spegne a fondo campo.

45’ Concessi 3 minuti di recupero.

47’ Pareggio del Grosseto, che con un guizzo sfonda sul binario di sinistra e riequilibra l’incontro. Macchi si stacca e fa correre Russo, inseritosi con i tempi giusti. Il difensore sforna l’assist all’indietro per l’accorrente Sabelli. Il centrocampista deposita oltre la linea il pareggio del Grifone.

48’ Fine primo tempo.

2’st Annullato un goal al Grosseto. Cretella catalizza un lancio dalle retrovie e scavalca il portiere Biagini con un lob morbido di testa. La rete viene vanificata da una dubbia segnalazione di fuorigioco. Episodio da moviola che farà discutere.

22’st Calcio d’angolo di Bensaja allontanato da Curcio. Riccobono uncina il pallone e apre il fuoco con il destro. Conclusione strozzata.

23’st Rinaldini scorge Biagini fuori dai pali e tenta il siluro dai quaranta metri. Il portiere del Livorno rimedia ed alza in angolo. Sul corner successivo Riccobono fa partire la parabola. E’ ancora Rinaldini a provarci, stavolta svettando di testa. Mira difettosa.

31’st Punizione dai venticinque metri per il Livorno, concessa per fallo di mano di Aprili. Giordani stampa la palla inattiva sulla barriera del Grosseto. Fancelli ha una seconda opportunità, ma la conclusione è sballata.

33’st Frroku viaggia alto a sinistra e apre il compasso. Tenkorang si avvita. Soluzione fiacca.

39’st Duettano Rinaldini e Cretella nello stretto. Il capitano del Grosseto calcia a girare. Fiondata che non scende a sufficienza.

40’st Minaccioso il Livorno. Riccobono perde con un’ingenuità il duello con Nardi, che gioca dentro per Tenkorang. Staffilata che passa larga non di molto.

44’st Curcio smista per Fancelli, che scodella sul palo lontano. Giordani manca l’appuntamento vincente con il pallone per un’inezia.

45’st Concessi 6 minuti di recupero.

51’st Fine secondo tempo.

𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐨-𝐋𝐢𝐯𝐨𝐫𝐧𝐨 𝟏-𝟏

Grosseto: Raffaelli, Cretella, Davì, Sabelli (39’st Sacchini), Marzierli (33’st Romairone), Riccobono, Aprili, Macchi (27’st Grasso), Russo (15’st Rinaldini), Bensaja, Saio. Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Sclano, Bruni, Prati, Bojinov, Fregoli.

Livorno: Biagini, Tanasa, Ronchi (24’st Luci), Nardi, Savshak (8’ Fancelli), Curcio, Likaxhiu (27’st Sabattini), Schiaroli, Luis Henrique (13’st Tenkorang), Giordani, Brisciani (17’st Frroku). Allenatore: Fossati. A disposizione: Albieri, Menga, Goffredi, Frati.

Reti: 18’ Luis Henrique (L), 47’ Sabelli (G)

Arbitro: Andrea Migliorini (Verona) - Assistenti: Davide Fenzi (Treviso), Riccardo Liotta (San Donà di Piave)

Ammoniti: Bensaja, Giordani, Schiaroli, Likaxhiu, Riccobono

Bore: Angoli: 6-0 - Recupero: 3’pt; 6’st -Spettatori 2.500 circa

Foto: Noemy Letteri