Sport Calcio serie D, Lorenzo Aprili ha firmato per l'Us Grosseto 18 luglio 2023

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 rende noto di essersi assicurato a titolo temporaneo dalla società ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Aprili, centrocampista classe 2004. Dopo gli esordi nella scuola calcio dell’Albereta, Aprili ha compiuto l’intera trafila nelle giovanili della Fiorentina, arrivando fino alla Primavera di Alberto Aquilani dopo aver disputato un superbo campionato Under 18. Nella passata stagione il calciatore si è cimentato nella sua prima annata di Serie D, mettendo insieme 35 presenze e 2 reti con la maglia del Prato e contraddistinguendosi come uno degli under più maturi del girone D. Lorenzo Aprili, destro di piede e dalla struttura longilinea, può essere impiegato come mediano davanti alla difesa, forte dei suoi quasi 190 centimetri di altezza. A Lorenzo la società rivolge gli auguri di buon lavoro. Seguici





