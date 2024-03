Sport Calcio serie D: le convocazioni per domani di Ghiviborgo Vs Grosseto 22 marzo 2024

Redazione

Grosseto: Queste le convocazioni per la gara di domani tra Ghiviborgo-Grosseto valida per il campionato di serie D. Portieri: Raffaelli Francesco, Sclano Saymon.

Difensori: Aprili Lorenzo, Bruni Leonardo, Davì Guido, Grasso Filippo, Macchi Mattia, Passalacqua Hailu, Porcu Diego, Prati Bruno, Russo Francesco, Saio Pietro.

Centrocampisti: Cretella Riccardo, Sabelli Piergiorgio, Sacchini Samuele.

Attaccanti: Marzierli Edoardo, Nocciolini Manuel, Riccobono Gianni, Rinaldini Damiano, Romairone Alessandro.

Foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri

