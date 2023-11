Calcio serie D; l'Us Grosseto pareggia a Ponsacco sprecando tante occasioni

Grosseto: E' un Grosseto sciupone quello che a Ponsacco nella gara di campionato giocata ieri contro il Ponsacco non va oltre il pari (risultato 1-1). Segna al 35' con Cretella, ma si fa raggiungere poco dopo da Panattoni. Questa, in sintesi, la cronaca della gara.





12’ Lunga gittata con le mani da rimessa laterale da parte di Nannetti. Schiaroli sovrasta Remedi. Bardini raccoglie e sprigiona la cannonata da fuori. Conclusione che sorvola la traversa.



17’ Sabelli mette in moto Riccobono. Il fantasista accelera e scodella un invito a cercare Marzierli. Milani rincula, ma non si intende con il proprio portiere e rischia l’autorete, prolungando il pallone di testa. La traiettoria finisce in corner, sporcata dall’estremo difensore Fontanelli.

20’ Arcuri prende tempo e pallone a Fasciana ed innesca Riccobono largo sulla sinistra. Il tiro-cross del classe 1995 viene inghiottito con sicurezza dal portiere Fontanelli.

26’ Rinaldini approfitta di un pasticcio della difesa locale e, vedendosi consegnare il pallone, si orienta verso la porta. Rinaldini strozza però troppo la battuta da posizione centrale. Fontanelli blocca a terra. Il secondo assistente Fabrizi segnala comunque un dubbio fuorigioco.

28’ Occasione per il Mobilieri Ponsacco. Grande lavoro di Nieri, che strappa sulla destra e punta la porta. Colpo di biliardo di Nieri. Raffaelli si allunga con prontezza. Sulla ribattuta è svelto Panattoni, ma Schiaroli ci mette una pezza.

35’ Grosseto in vantaggio. Azione di pura tecnica del Grifone. Sabelli con maestria alimenta l’azione, trasmettendo il pallone a Rinaldini, il quale scucchiaia in mezzo. Riccobono con una finezza scarica all’indietro per Cretella. Il capitano arriva a rimorchio e sgancia un siluro che non lascia scampo al portiere Fontanelli.

36’ Percussione di Sabelli, che imbecca la discesa di Rinaldini. Il trequartista arma il destro appena all’interno dell’area. Pallone alto non di molto.

43’ Pareggio del Mobilieri Ponsacco. Trova subito il goal dell’1-1 la squadra locale. Panattoni raccoglie un suggerimento basso dalla sinistra e gira in rete, trafiggendo Raffaelli con un insidioso rasoterra.

3’st Panattoni imbecca Remedi, che prende posizione spalle alla porta, si gira e sferra il tracciante sul palo lungo. Sfera che sfila sul fondo.

11’st Riccobono disegna dalla bandierina. Cretella svetta. Fontanelli si accartoccia e si oppone. Sopraggiunge Marzierli che calcia a botta sicura. Strepitoso l’estremo difensore del Mobilieri Ponsacco nel dire di no alla zampata sottomisura del centravanti del Grosseto.

16’st Riccobono rientra dentro il campo e calibra l’infilata. Sul secondo palo sbuca Arcuri, che di testa non inquadra la porta per questione di centimetri.

19’st Ancora Grosseto vicinissimo al bersaglio grosso. Riccobono fa viaggiare Saio, che pennella dentro un cross delizioso. Marzierli in tuffo manca l’appuntamento vincente con il pallone a due passi dalla linea di porta.

21’st Cross di Riccobono sputato fuori dalla difesa ponsacchina. Guadalupo intercetta e calcia dai venticinque metri. Sfera alle stelle.

26’st Dialogo in velocità tra Hanxari e Nannetti, con quest’ultimo che imbuca per Panattoni. L’incornata dell’attaccante del Mobilieri Ponsacco manca di precisione e si perde fuori dal campo per destinazione.

39’st Guadalupo serve Bensaja. Il regista combina con Cretella che lascia partire un pregevole tiro a giro. Stoccata che passa alta sopra la testa di Fontanelli.

40’st Guadalupo offre l’assist in ampiezza ad Arcuri, che controlla e calcia. Tiraccio che non trova lo specchio.



46’st Mobilieri Ponsacco minaccioso in contropiede. Regoli duetta con Remedi, che piomba sul pallone in corsa e indirizza verso la porta. Blocca Raffaelli.



𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐏𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐜𝐨-𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐨 𝟏-𝟏

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Fasciana, Bardini, Panattoni, Nieri (33’st Matteoli), Milani, Nannetti, Regoli, De Vito, Remedi, Fischer (23’st Hanxari). Allenatore: Bozzi. A disposizione: Falsettini, Felleca, Macchi, Innocenti, Sivieri, Mogavero, Milli.

Grosseto: Raffaelli, Cretella, Schiaroli, Sabelli (35’st Bruni), Marzierli, Rinaldini (32’st Giustarini), Riccobono (46’st Rotondo), Macchi (14’st Guadalupo), Bensaja (45’st Carannante), Saio, Arcuri. Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Chilà, Gianassi, Giuliani, Nardi.

Reti: 35’ Cretella (G), 43’ Panattoni (M)

Arbitro: Thomas Bonci (Pesaro) - Assistenti: Lorenzo Cagiola (Roma 1), Davide Fabrizi (Frosinone)

Ammoniti: Macchi, Regoli, Sabelli, Hanxari, Fontanelli

Angoli: 1-5 - Recupero: 0’pt; 3’st

(Foto di Noemy Lettieri - U.S. Grosseto 1912)