Calcio Serie D, il Grosseto è salvo... ma quanta fatica!

Grosseto: Il Grosseto è salvo. Nulla di fatto al termine dello spareggio ply off; è salvo e sarà di nuovo ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D, ma quanta fatica, e soprattutto quanta paura di perdere il progetto, per la felicità degli sportivi e della dirigenza.



È il momento di fare anche una riflessione sugli errori che sicuramente sono stati commessi e pensare a quando le cose andavano meglio, a quando al timone c'era Piero Camilli, fare un grande passo indietro nel tempo e tornare al 2009, sottolineando quel grande blasone che era il Grosseto e lo storico confronto con il Livorno che fece arrivare allo Zecchini quasi diecimila persone quando il Grosseto trionfò con quel 2-0 che poteva essere sufficiente ad arrivare in serie A, quando invece nel ritorno lasciò sul verde tappeto dell'Ardenza il sogno con una sconfitta che brucia ancora e che si poteva sicuramente evitare.

Un Grosseto oggi forse molto diverso da questo, scialbo, privo di voglia e di mordente che aveva come unico pensiero quello di non perdere per rimanere attaccato ad una modesta serie D.

Delusione di gioco da vendere di una squadra che deve lavorare per il futuro da subito e per bene, non deludere gli sportivi, i dirigenti ed anche i media; tornare ad essere quel blasone che abbiamo ricordato e che in questo momento non c'è. Sarà bene quindi che il patron e collaboratori si mettano sin da subito al pezzo per non fare più magre figuracce come si sono registrate ultimamente. Non vogliamo ricordare mai più la magra partita spareggio, 120 minuti per dormire e null'altro.