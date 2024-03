Calcio serie D: i biglietti Poggibonsi-Grosseto in prevendita al bar Tripoli

Grosseto: La società Us Grosseto informa i propri sostenitori che i biglietti per assistere alla gara Poggibonsi-Grosseto, in programma domenica 10 marzo 2024 allo Stadio Stefano Lotti, saranno in vendita al Bar Tripoli di Via Tripoli a partire da giovedì 7 marzo fino a sabato 9 marzo ore 19.00.



Per l’incontro delle ore 15.00 il club giallorosso ha previsto un tagliando unico di settore ospiti al costo di 10 euro. I giovani tifosi nati fino all’anno 2012 godranno invece dell’ingresso gratuito.

L’afflusso nella gradinata riservata ai sostenitori del Grifone sarà gestito dall’accesso di Via Marmolada, area dove verranno predisposti appositi parcheggi per le autovetture grossetane. Il giorno della partita il botteghino, sito in Via Marmolada zona Tennis Club, rimarrà aperto. Si consiglia fortemente l’acquisto in prevendita del titolo di legittimazione.