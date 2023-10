Calcio serie D: Grosseto-Gavorrano, i biglietti per i ragazzi 12-15 anni tesserati

Grosseto: "Come annunciato in sede di promulgazione dell’iniziativa di ottobre in favore della giovane tifoseria biancorossa, - spiega una nota - il Grosseto offrirà il biglietto per la trasferta del Malservisi-Matteini ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 15 anni di età sottoscrittori/sottoscrittrici di abbonamento e ai tesserati del settore giovanile.



Per aderire alla proposta promossa dalla società, assistendo così senza costi alla gara di domenica 15 ottobre 2023 ore 15.00 Follonica Gavorrano-Grosseto, basterà presentarsi al Centro Sportivo di Roselle da mercoledì 11 ottobre a venerdì 13 ottobre nella fascia oraria 10.00-13.00, 15.00-18.00, esibendo la tessera di abbonamento stagionale ed un documento di identità.

Per gli appartenenti alla fascia di età 0-11 anni invece è stato già determinato in partenza dalla società U.S.D. Follonica Gavorrano l’ingresso gratuito nell’impianto di Bagno di Gavorrano come politica dei prezzi per gli incontri interni. U.S. Grosseto 1912 penserà in prima persona all’acquisto del tagliando per i soggetti beneficiari, contattandoli non appena ne sarà possibile il ritiro.

Per informazioni: telefono e whatsapp 3761889651