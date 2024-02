Calcio serie D: E' Roberto Malotti il nuovo tecnico del Grosseto

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 annuncia di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Roberto Malotti. Il nuovo mister, navigato professionista con specializzazione in imprese sportive, è stato l’artefice della scalata dell’Aquila Montevarchi, ereditata in penultima posizione nella stagione 2019-2020, condotta ai playoff non disputati per via della pandemia da Covid-19 e guidata alla vittoria nel campionato di Serie D della stagione successiva, fino ad una salvezza in carrozza in Serie C nel campionato 2021-2022, concluso al dodicesimo posto.

Tra i suoi capolavori anche due campionati di vertice in Serie D con il San Donato Tavarnelle, trascinato in finale di Coppa Italia Nazionale nell’annata 2017-2018, ed una portentosa rimonta al timone della Sangiovannese, elevata dalla zona pericolo fino alla settima piazza del girone E di Serie D.

L’allenatore di Firenze, noto per il suo leggendario carisma ed il suo temperamento sanguigno, ha lasciato il segno anche a Prato in serie C, oltreché alla Sestese, condotta a diverse miracolose salvezze nel campionato di serie D. Mister Roberto Malotti sarà presentato agli organi di stampa martedì 6 febbraio 2024 ore 18.00 presso la sala stampa dello Stadio Carlo Zecchini. La società, nel rivolgere il più cordiale benvenuto al neo tecnico, formula a Roberto Malotti i migliori auguri di buon lavoro.

Foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri