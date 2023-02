Sport Calcio serie D: Domani Us Grosseto-Montespaccato, i convocati da mister Liguori 11 febbraio 2023

Redazione Vedi il video della conferenza stampa Grosseto: Domani 11 febbraio alle ore 14:30 presso lo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto, sfida di campionato del girone E della serie D, tra l'Us Grosseto e i romani del Montespaccato. Questa la lista dei convocati da parte di mister Andrea Liguori.

PORTIERI: Cirillo Elia, Di Bonito Francesco , Nannetti Tommaso DIFENSORI: Bruno Luca, Ciolli Andrea, Crivellaro Stefano, Ferrante Davide, Messini Tommaso, Moscatelli Riccardo, Veronesi Iacopo CENTROCAMPISTI: Battistoni Jacopo, Carannante Gabriele, Caprioli Bruno Sousa, Diambo Amodou , Pasciuti Lorenzo ATTACCANTI: Aleksic Bojan, Cesaroni Niccolò, Giustarini Emanuele, Gomes De Pina Alberto, Rotondo Niccolò, Scaffidi Federico



Guarda il video: Conferenza stampa pre gara Grosseto-Montespaccato Conferenza stampa pre gara Grosseto-Montespaccato Seguici





