Calcio serie D: Bella vittoria del Grosseto sul Ponsacco. 3-0 rifilato ai Mobilieri

Grosseto: Bella vittoria allo “Zecchini” per l’Us Grosseto di patron Giovanni Lamioni. Questa volta a farne le spese è toccato al Ponsacco. Il Grosseto s’impone con un rotondo 3-1 con doppietta di Gomes e Giustarini. Per i Mobilieri in rete va Nieri.

US Grosseto-Ponsacco 3-1

Grosseto: Nannetti, Crivellaro, Ciolli, Ferrante, Battistoni, Bruno, Pasciuti, Carannante, Aleksic, Gomes, Giustarini. A disposizione: Cirillo, Diambo, Caprioli, Veronesi, Moscatelli, Scaffidi, Messini, Rotondo, Cesaroni. Allenatore: Liguori.

Ponsacco: Pagina, Rossi, Bardini, Marcucci, Patronali, Martucci, Carli, Nieri, Mencagli, Fratini, Calosi. A disposizione: Sbrana, Remorini, Bertolini, Bellucci, Del Percio, Accorsini, Turini, Regoli, Vannozzi. Allenatore: Bozzi.

Arbitro: Peletti di Crema (assistenti: Fiorucci di Gubbio e Vagnetti di Perugia)

Reti: 1′ Gomes GR), 49’′ st Giustarini (GR), 77′ Nieri (MP), 85’′ Gomes (GR).